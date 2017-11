Il Paese dei mille valichi

Il Ladakh attualmente si trova nell'estremo Nord dell'India, racchiuso tra le catene montuose dell'Himalaya e gli 8.000 del Karakorum; per secoli le sue tradizioni sono state protette dalla difficoltà di accesso a questo territorio circondato da montagne e altipiani. Ladakh significa "il Paese dei mille valichi". Il Ladakh era un regno di tipo feudale dove i monasteri fungevano da roccaforti difensive ed erano il centro della vita, della religione e della forza di ogni piccolo villaggio. Dopo la seconda guerra mondiale i nuovi confini videro questo regno annesso al territorio indiano; fortunatamente l'India concesse ogni libertà di religione e di tradizioni e grazie a questo, visitare il Ladakh oggi significa fare un tuffo nel passato ed entrare nel mondo dei monasteri buddisti e delle tradizioni tibetane. Ancora oggi, nel 21° secolo, in Ladakh il monastero è il fulcro dell'esistenza di ogni villaggio e di ogni oasi verde dove l'uomo possa convivere con il duro clima, coltivare la terra e sopravvivere in queste terre di confine. Ogni monastero si occupa della crescita culturale dei giovani, alcuni dei quali diventeranno Lama; quotidianamente vengono celebrate funzioni religiose che diffondono tutta la sacralità e la magia tipiche del buddismo tantrico; periodicamente i lama pronti alla maturità creano meravigliosi mandala (geometrie di sabbia colorata che rappresentano il personale percorso spirituale). Il momento più sacro, più coinvolgente e più folcloristico della vita di ogni monastero tibetano è sicuramente il festival; i festival, chiamati Chham, sono il momento di ritrovo di tutta la comunità del villaggio che entra nel monastero per assistere a danze e rituali mistici interpretati dai Lama (vestiti di colorati broccati e con maschere tradizionali che rappresentano divinità e demoni). I festival monastici durano in genere due giorni e hanno dei periodi fissi; numerosissimi sono i monasteri ancora attivi nel Ladakh, sia lungo la valle dell'Indo, sia nascosti in impervie vallate racchiuse tra le montagne, sia posizionati nel mezzo di estesi altopiani circondati da maestose montagne himalayane. Tra i monasteri più grandi e imponenti possiamo citare Thiksey ed Hemis, visitabili in giornata partendo da Leh; Lamayuru, a due giorni dalla capitale è uno dei più antichi e domina una vallata lunare al confine con i regni musulmani del Kashmir. Molto attivi come funzioni religiose, scuola e università sono i monasteri di Phiang, Likyr e Shey (a pochi chilometri da Leh); tra quelli più magici, arroccati tra le montagne o nascosti in vallate poco frequentate ricordiamo Rizong, Wanlaa, Skurbukan e Korzok. Degno di nota anche il monastero-museo di Alchi, interamente in legno e tenuto aperto da alcuni Lama anziani solamente per essere visitato. Marco Montecroci