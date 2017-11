Il paese di Dio, il paese del cowboy

Siamo nell'ovest americano nel 1871, la guerra di secessione è finita da poco. Il "Civil Rights Act", che tra le altre cose cercò di mettere fine alla segregazione razziale, non era ancora stato concepito. Il nostro protagonista, che dà voce al romanzo è Curt Marder, piccolo proprietario terriero a cui pare gli indiani abbiano distrutto la fattoria, rapito la moglie e ucciso il cane. Quest'ultimo particolare sembra commuovere tutti coloro a cui Marder racconta le sue disavventure. Bene, vi direte, Marder sarà l'eroe, il cowboy che si metterà all'inseguimento dei malfattori. Ebbene, no. Marder da subito si rivela un antieroe. Un uomo inetto, piccolo piccolo, che quando vede i delinquenti attentare alla sua proprietà e ai suoi cari, non muove nemmeno un dito. Ma c'è di più. Il nostro piccolo uomo è anche un falso, un bugiardo, un razzista. Un mentecatto. Ignorante. Senza scrupoli. Suo malgrado, ci farà ridere tantissimo in queste pagine! Si riderà anche in passaggi in cui concretamente da ridere ci sarebbe ben poco. A fare da contraltare a Marder ecco Bubba, un afro-americano che viene assoldato per la ricerca dei malviventi. E' lui il vero eroe del racconto, colui che mantiene serietà. E' lui il vero cowboy, coraggioso, che resiste alle fatiche. E' lui che riporta il racconto nel genere western quando Marder parte per la tangente nelle strade del genere picaresco, con i suoi incontri con personaggi balzani in situazioni strampalate. Ma, mentre nel picaresco il personaggio viene bene o male premiato, qui non c'è possibilità di redenzione. Ad affiancare i due c'è anche Jake, un ragazzino a cui gli stessi malviventi che sta cercando Marder hanno ucciso i genitori. Un trio assortito, il cui perno può essere solo Bubba, perché Marder agisce esclusivamente per avidità ed egoismo. Un libro divertente. Ribaltamento del genere western, quasi una distruzione del mito della conquista del west. Una sorta di parodia che ci farà ridere. Tanto.