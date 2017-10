Il Parco del Ticino, LifeGate e l’Unesco

E' da un po' più di trent'anni che l'Unesco distribuisce delle nomine di Riserva della Biosfera. Oggi sono già arrivate a 425 sparse in 95 paesi del mondo. E' un riconoscimento molto particolare in quanto tiene conto, oltre che dello stato di conservazione della natura, anche di urbanizzazione e industrializzazione portate avanti con criteri di vivibilità e sostenibilità. Sul sito dell'Unesco, dove viene annunciata la premiazione del Parco del Ticino, si trova questa definizione: "Le Riserve della Biosfera sono delle aree di ecosistemi terrestri o marini che promuovono soluzioni che conciliano la conservazione della biodiversità con un loro uso sostenibile...servono come laboratori per testare e dimostrare una progettualità integrata di terra, acqua e biodiversità. Ogni Riserva della Biosfera dovrebbe corrispondere a tre funzioni basilari. Una di conservazione: contribuire a conservare paesaggi, ecosistemi e diversità delle specie. Una di sviluppo: curare lo sviluppo economico e umano in modo che culturalmente ed ecologicamente sono sostenibile. Una di logistica: dare supporto per ricerca, monitoraggio, educazione e scambi di informazioni di conservazione e sviluppo in relazione a questioni locali, nazionali e globali." l Parco del Ticino, in parte nel Piemonte, in parte in Lombardia, è, con i suoi 97.000 ettari di territorio, la più importante ed estesa tra le aree naturali residue dell'intera Pianura Padana. La sua intensa urbanizzazione e industrializzazione sta di per sé in contrasto con una politica che vuole conservare le aree naturali e il patrimonio genetico. Nonostante questa apparente incompatibilità, l'esperimento è riuscito, come viene confermato proprio dalla nomina di Riserva della Biosfera. Il Parco dispone, anche nelle imminenti vicinanze di importanti centri urbani come Pavia, Vigevano e Gallarate, di bei itinerari immersi in una splendida natura, di riserve per la flora e fauna e di importanti esempi del patrimonio architettonico e artistico. La partnership con LifeGate prevede che il Parco riservi dei suoi terreni per tutelare o creare zone boschive nell'ambito del progetto "Impatto Zero". Il Centro di Etica Ambientale, con sede al monastero di Morimondo all'interno del Parco, si occuperà della qualità degli interventi, dal punto di vista ambientale, culturale e sociale. Si tratta delle prime aree forestali italiane che verranno protette con "Impatto Zero", le zone riforestate fino ad oggi si trovano in Costa Rica. Rita Imwinkelried