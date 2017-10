Il Parco delle Sette Perle – Parco Arcipelago Toscano

È stato definito il parco più difficile d'Italia. Di certo, il Parco Arcipelago Toscano, che tutela 56.766 ettari di mare Tirreno e 17.887 ettari di terra, è una delle aree protette più originali del nostro paese. Istituito nel 1996 e successivamente ampliato nel 1997, è il parco marino più grande d?Europa. Le ?perle di Venere? ? cosi sono chiamate le isole di cui è composto il Parco ? sono sette: l?Elba, il Giglio, Capraia, Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona. Tra esse, tutte ricche di storia e cultura, spicca l?isola d?Elba, famosa meta turistica nonché terra dell?esilio napoleonico. Ma ciò che rende speciale l?arcipelago è soprattutto la sua natura. Gli habitat tutelati sono infatti fragili e di grande valore. La flora è influenzata dal clima mediterraneo, dall?insularità. E dall?antropizzazione. Un tempo, la specie arborea più diffusa era il leccio, che si estendeva in grandi foreste. Ne rimangono ora piccoli boschetti all?Elba, al Giglio e a Gorgona. La vegetazione tipica è invece quella della macchia mediterranea: tra le specie presenti si ricordano mirto, erica, lavanda, ginestra, orchidee. Ma soprattutto la linaria (o linaiola), presente su cinque delle sette isole, diffusa su rupi, scogliere e muretti degli antichi borghi. Quanto alla fauna, l?arcipelago è inserito nel santuario internazionale dei cetacei: balenottera e capodoglio sono frequentatori abituali che si possono avvistare principalmente in primavera ed autunno. Queste isole sono anche luogo di nidificazione di numerose specie di uccelli; in particolare, sono uno degli ultimi habitat usati dal gabbiano corso per la riproduzione. Le attività che si possono svolgere nel parco sono molte: dal kayak alle immersioni, dal trekking a cavallo all?arrampicata sportiva. E poi le degustazioni di prodotti tipici, come i vini dell?Elba, e le manifestazioni. Un parco per chi ha voglia di natura e storia. Chiara Boracchi