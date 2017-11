Il “Parmigiano” è solo il Parmigiano

Si è svolta in Nuova Zelanda una tre-giorni negoziale della commissione per gli standard mondiali delle norme sul cibo, il Codex Alimentarius. Sessione particolarmente attesa da noi italiani: si discuteva, tra l'altro, se autorizzare l'impiego del nome "Parmesan" (inglese di "Parmigiano") per tutti i tipi di formaggi simili prodotti anche in paesi diversi dall'Italia. Se fosse passata la proposta, i mercati esteri sarebbero stati invasi da pezzoni di "Parmesan" assai meno costosi del nostrano "Parmesan-Parmigiano". Ma fatti chissà come. Con quali risultati è facile immaginarlo. Ieri il Ministero dell'Agricoltura ha dettato questo comunicato stampa: "La denominazione di origine del Parmigiano è salva. Questo risultato ci consente di affermare ancora una volta nel mondo intero le ragioni della qualità del sistema agroalimentare italiano". Sono le parole del ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gianni Alemanno, per l'esito della riunione del Codex Alimentarius conclusasi sabato a Wellington, in Nuova Zelanda. Dopo tre giorni di incontri, dall'8 al 12 aprile, davanti ai rappresentanti di 165 Paesi la delegazione italiana ha ottenuto la salvaguardia della denominazione di origine del parmigiano italiano nella sessione che stabilisce a livello internazionale i requisiti qualitativi a cui devono rispondere gli alimenti. "Questa vittoria - conclude Alemanno - è un traguardo che ci permetterà di affermare il sistema delle denominazioni registrate anche in sede Wto". Secondo Coldiretti se il Codex Alimentarius avesse detto sì "si sarebbe dato il via libera a mille pessime imitazioni del Parmigiano Reggiano. Se il vertice avesse approvato l'uso del termine 'Parmesan' per indicare formaggi generici, che tra l'altro utilizzano additivi - precisa la Coldiretti - si sarebbe spalancata la porta a un uso improprio delle denominazioni a livello internazionale, senza alcun rispetto delle identità territoriali e delle denominazioni d'origine protetta (Dop) riconosciute dalla Ue". Il Codex alimentarius è l'organismo internazionale che elabora le norme tendenti ad uniformare la produzione ed il commercio alimentare nel mondo.