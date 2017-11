Il pensiero e la ricerca progettuale di Toyo Ito

Il processo di ricerca progettuale dell'architetto giapponese Toyo Ito risulta evidente nella sua opera più significativa: la trasparenza della Mediateca di Sendai (1995-2001). La costruzione assomiglia ad un gigantesco acquario. Le vetrate filtrano la luce all'interno, che pare illuminato da un liquido di diverso colore a seconda dei riflessi filtrati dalle vetrate. La struttura subisce una metamorfosi: le colonne composite in tralicci d'acciaio sono piegate lungo l'asse verticale e acquistano una valenza naturalistica. A dispetto della loro conformazione i pilastri interni creano dei vuoti che tagliano tutto l'edificio e nel liquido luminoso che attraversano mimano le alghe marine, completando così l'immagine che di sé la costruzione intende comunicare. Ai filamenti fluttuanti nell'acquario Ito affida il compito di liberare definitivamente lo spazio da ogni immagine evocante la necessità, il bisogno, l'uso. L'edificio diventa un acquario: un luogo, un oggetto, uno spaccato sul quale poter vedere la nostra società. Società e realtà sono in un continuo movimento, al contrario di quello che avviene per un edificio. Diventa affascinante allora il tentativo di farlo interagire, muovere con quello che lo circonda che è la nostra società, cosmopolita, indefinibile, senza strutture, invisibile. L'architettura diventa scoprire questo invisibile attraverso la trasparenza, l'immaterialità. All'origine di quanto Ito ha costruito o progettato, vi è quindi il tentativo di rendere l'architettura immateriale, liberandola dai consueti involucri, dalla gravità e dalla ricerca di belle forme spaziali. Ito ha imposto al suo linguaggio una progressiva rarefazione. Seguendo questo indirizzo di ricerca, le opere di Ito finiscono per esaltare le valenze ottiche dei materiali e, al contempo, per ricorrere a forme sempre più libere. Ossessionata dalla leggerezza, l'architettura di Ito sembra rifuggire tutto ciò che può evocare gravità e appoggio. Anche gli spessori ("torre acrilica") tendono a scomparire e gli edifici a diventare veri e propri schermi vaporosi ("torre dei venti"). L'opera di Ito è l'esempio che scelte coraggiose e innovative non possano far altro che arricchire il territorio su cui sono fondate. Tomaso Scotti