Il pesce modello

Gli americani chiamano "boxfish", ossia "pesce scatola" un curioso animale marino, imparentato con il più noto pesce palla, e reperibile nei mari tropicali dell'Oceano Pacifico. Prende questo nome proprio per la sua forma rigida e squadrata che ricorda una scatola da scarpe: una struttura insolita dovuta al fatto che le squame che lo ricoprono sono fuse tra loro così da impedirgli di piegarsi, ma non di muoversi con la massima agilità. Sono queste caratteristiche che hanno attirato l'attenzione degli ingegneri: il risultato è un progetto di ricerca congiunto tra la Marina americana e l'Università del Southern Maine, con uno stanziamento di 90mila dollari in tre anni, per studiare i movimenti del variopinto pesciolino e tradurli in un mini-sottomarino. Si tratta di un AUV o "veicolo autonomo sottomarino", un veicolo automatizzato in grado di muoversi senza la presenza dell'uomo, in grado di rimanere stabile a profondità superiori ai 1000 metri. "Per un veicolo creato dall'uomo, riprodurre le performance di un pesce è un obiettivo decisamente ambizioso", spiega Jeff Walker, il biologo dell'Università americana incaricato del progetto. "Gli AUV attualmente esistenti - utilizzati per sperimentazioni scientifiche, ricerca di mine o recupero di aerei precipitati in mare o altri relitti - non riescono ad affrontare correnti sottomarine di velocità superiore ad un nodo (meno di due chilometri) all'ora". Per carpire i segreti dell'agilissimo pesce, che riesce a girare velocemente su se stesso semplicemente utilizzando le proprie pinne pettorali simili a ventagli pieghevoli, i biologi hanno piazzato una telecamera digitale sull'acquario che ospita tre esemplari - ribattezzati King Kong, Nessie e Jaws - in modo da poterne analizzare i movimenti al rallentatore. In seguito le tre "cavie" marine verranno fatte nuotare in un acquario con le acque artificialmente agitate, per capire cosa garantisca ai loro movimenti l'agilità che gli umani sperano di copiare. "La collaborazione tra biologi e ingegneri può sembrare insolita, ma è destinata a dare i suoi frutti", assicura Walker. E probabilmente ha ragione, visto che sono stati già realizzati due veicoli sottomarini di ispirazione ittica: un "RoboTuna", che deve le proprie capacità ad una coda ispirata a quella dei tonni, e un "Robobass" le cui pinne riproducono quelle di un branzino. Abigaille Barneschi