Il pianeta è un’opera d’arte

Lo incontriamo nello studio di via Ancona in compagnia di Guido Galimberti, amministratore di Opera Art Advisoring. Patrini è l'artista che la fondazione supporta più volentieri da un paio d'anni e capiamo subito perché. Non solo ci colpiscono immediatamente i suoi quadri, ma anche la sua personalità, la sua sensibilità, lo sguardo attento sul mondo e la voglia di comunicare attraverso l'arte un messaggio positivo che riguarda un tema attuale e a noi molto caro, l'ambiente. Il primo elemento che ci incuriosisce è il soggetto ricorrente delle sue opere, la città. Mauro è legato a questo tema sin da bambino e lo ha portato avanti finché non è passato a utilizzare il materiale di recupero per la sua arte, ossia il legno che proviene dagli atelier dei marmisti. "È stato un incontro fortuito. Si tratta delle assi che vengono usate per appoggiare il marmo quando viene tagliato", ci spiega. Quando queste stesse assi diventano inservibili, vengono buttate e recuperate dall'artista. "Il bello" continua Patrini "è che faccio in un certo modo rivivere il legno, lo riutilizzo. Da quando ero piccolo, il mio sogno è quello di riciclare e consumare il meno possibile". Su alcune opere si notano delle bruciature: rappresentano il buco nell'ozono e l'ingresso dei raggi ultravioletti che, in un futuro più o meno immediato, possono rivelarsi dannosi per noi e per la natura. Una sorta di denuncia dei comportamenti degli uomini che maltrattano se stessi e l'ambiente. La speranza nel futuro "anno 3012", "anno 4000". Molti dei quadri dell'artista hanno titoli futuristici. "Si riferiscono al processo di educazione e di evoluzione dell'essere umano. Al momento abbiamo 29 guerre accertate sul pianeta, più quelle di cui non si parla. Pertanto il lavoro che dovremo fare tutti, pur piccolo, una goccia nel mare, è spingere questo pianeta verso qualche cosa di diverso." Ed è qui che sta il riscatto dell'uomo, tutta la speranza e la fiducia che Patrini mette nei suoi quadri. Il senso delle sue città, delle sue megalopoli, è che gli esseri umani cambino atteggiamento nei confronti di se stessi e del pianeta, che si armonizzino coi ritmi della natura. "Se chiedi a un ragazzo di 18-20 anni quando si deve piantare un pomodoro, non lo sa. In realtà, invece, il procurarsi cibo è alla base dell'essere umano. Andiamo su Marte, ma abbiamo perso le nostre fondamenta… Il progresso andrebbe usato meglio", in pratica senza dimenticare il legame con la terra. "Il problema parte da noi, dobbiamo cambiare stile di vita". Ma che cosa fa, ogni giorno, Mauro Patrini per l'ambiente, oltre a quadri bellissimi in materiali di recupero? "Cerco di danneggiarlo il meno possibile e di starci a contatto il più possibile, rispettando la natura come lei rispetta me. Mi dà qualsiasi cosa, cosa le dovrei fare in cambio?" Alla domanda "Vedi una positività nel futuro?" Patrini ci risponde sorridente e convinto: "Sempre!".