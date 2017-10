Il piede: struttura anatomica fondamentale

Importante "ammortizzatore" del corpo umano perché su di esso agiscono tutti i carichi generati dal movimento corporeo, il piede gioca un ruolo fondamentale sia nell'attività sportiva che nella vita di tutti i giorni. Ritorniamo ai fidati rimedi di una volta capaci di alleviare i disturbi in modo rapido e duraturo. Geloni Da sempre il bagno di quercia ha dato buoni risultati per il trattamento dei geloni ai piedi. Preparazione e uso: versare da 2 a 3 cucchiai da cucina di corteccia di quercia in 1 litro di acqua fredda, portare a bollore e lasciare sulla fiamma per 5 minuti. Dopo aver filtrato il liquido immergervi le mani e i piedi. La temperatura consigliata del bagno è di circa 40°, la durata di circa 10-20 minuti. Calli Uva passa. Appoggiare mezzo chicco di uva passa sul callo e fasciarlo. Dopo 24 ore rinnovare il procedimento per 3 o 4 giorni consecutivi. Poi togliere il callo con una pinzetta. Dermatomicosi Per rimuovere una dolorosa dermatomicosi tra le dita dei piedi bisogna frizionare con l'aglio. Si dice che con questa cura i sintomi scompaiano al più tardi dopo una settimana. Piedi sudati Il consiglio è di preparare bagni calmanti alla camomilla che impediscono la formazione del cattivo odore. Preparazione e uso: versare una manciata di fiori di camomilla in un litro di acqua bollente, lasciare riposare per 10 minuti, filtrare e mescolare a 1 litro di acqua calda. Mettere a bagno le mani o i piedi per circa 15 minuti. Ripetere regolarmente 1 volta al giorno fino a raggiungere un miglioramento dei disturbi. Per una buona circolazione sanguigna Pediluvio di zenzero. Preparazione e uso: preparare in 2 litri d'acqua 140 grammi di zenzero grattugiato. Riscaldare l'acqua fino alla temperatura di 70° senza arrivare all'ebollizione, grattugiare lo zenzero e disponetelo in un sacchetto di garza da chiudere con una garza. Il sacchetto di zenzero immerso nell'acqua calda rilascia il succo giallo chiaro, strizzatelo. L'acqua di zenzero è pronta per essere usata per un bagno di zenzero finchè i piedi diventeranno rossi e caldi, fino al miglioramento di tutta la circolazione corporea.

Sonia Tarantola