L’orecchino influisce sul carattere: se fatto nei punti sbagliati

Marco Visconti, esperto di agopuntura e direttore didattico della Scuola di medicina cinese dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma sostiene che sull'orecchio ci siano molti punti energetici sensibili che se stimolati continuamente, sotto l'azione esercitata da un orecchino,per esempio, posso creare effetti indesiderati. Persino l'orecchino classico, quello che le donne hanno sempre portato al centro del lobo non è indenne da controindicazioni, mentre assolutamente da evitare sono i buchi alle orecchie dei giovanissimi, soprattutto nella parte esterna superiore (elice) perche' possono influire sulla motricita' e quindi sullo sviluppo delle funzioni cerebrali. Particolarmente pericoloso, per le donne predisposte, ornare il solco sotto il profilo dell'orecchio, si potrebbero alterare le funzioni endocrine, mentre abbellire i bordi fa vacillare il carattere acuendo la timidezza e la depressione. Il punto più fastidioso è localizzato subito dopo il tubercolo di Darwin, il piccolo rigonfiamento che si trova in alto sul profilo esterno dell'orecchio, una zona che se sollecitata in modo anomalo può scatenare l'aggressività latente nei portatori del piercing. "Tutte zone "energeticamente" importanti - conclude Visconti - non possono essere toccate senza conseguenze".