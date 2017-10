Il pneumatico attento all’ambiente

È un po' ciò che è successo con il restyling del famoso Cinturato Pirelli, che già nel '67, era citato da Juan Manuel Fangio, come il miglior pneumatico mai provato. E, come conferma l'Amministratore Delegato di Pirelli Tyre S.p.a., Francesco Gori: " è necessario e doveroso sviluppare prodotti ecosostenibili. Per questo si è sviluppato un pneumatico che, oltre a seguire la normativa europea in termini di sostanze inquinanti, è migliorato in fatto di resistenza al rotolamento, naturalmente senza dimenticare la tenuta e la sicurezza". La strada verso una mobilità sostenibile, cioè verso una miglioria delle prestazioni, una diminuzione delle emissioni inquinanti ed un utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale, si tramuta quindi in imperativo. Le caratteristiche peculiari del pneumatico, impresse sul battistrada con tre diversi simboli, si possono tradurre in efficienza energetica, maggior durata e una minor presenza d'inquinanti. Sono stati eliminati gli olii aromatici, costituenti delle mescole e resposanbili, attraverso l'abrasione del battistrada, della produzione di particolato e di polveri sottili. L'efficienza è espressa da una minor resistenza al rotolamento, quindi con una diminuzione dei consumi di carburante fino al 4%, che si traduce in una minor quantità di emissioni. È aumentata la percorrenza media, pari mediamente ad un cambio gomme ogni quattro anni, invece di tre. Pirelli presenta il progetto in Triennale a Milano. L'esposizione, intitolata "Un Viaggio, ma...", rivisita la storia del Cinturato, attraverso l'arte, la fotografia, la grafica che hanno accompagnato il pneumatico durante tutta la sua storia. Rudi Bressa