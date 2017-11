Il porto dei sogni incrociati

Marcel, marinaio esperto, il protagonista di questo libro, conduce abilmente e impavidamente il suo piccolo mercantile per i porti dell'Europa. Fa tappa in quattro porti, dove incontrerà altrettante quattro persone. Queste sono accomunate dalla paura, da desideri che stentano a nascere e da ambizioni tenute a freno; le loro esistenze sembrano fragili come cristallo, sul punto della crisi. Marcel mostra nel corso delle pagine la sua perizia e la sua abilità non tanto nel condurre la sua nave, quanto nell'intessere rapporti umani, creando reti magiche di curiosità, ma soprattutto di sogni. Egli si definisce appunto "un venditore ambulante di sogni" giacché con la sua presenza continuamente in moto e le sue parole riesce a solleticare e ad accendere desideri repressi dei suoi nuovi conoscenti, portando alla superficie della coscienza sogni che fanno intravvedere la possibilità di fuggire o comunque di non cristallizzarsi in una vita insoddisfacente. Queste persone, uomini e donne, così distanti sulla carta geografica, sono molto vicine nelle loro realtà intime. I loro sogni si incrociano in un porto unico proprio grazie alla presenza di Marcel che con il fascino e la malia dei suoi gesti e delle sue parole riesce a energizzare e galvanizzare i pensieri dei suoi nuovi conoscenti. Personaggio sfaccettato Marcel, mostra un'evoluzione nel corso del romanzo. Capiremo che anche lui forse ha dei sogni, sogni di marinaio in una vita pellegrina, fugace e senza promesse...