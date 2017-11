Il pranzo alla corte dei bambini

E' importante l'alimentazione, in particolare quella dei bambini. Questo libro offre degli esempi di ricette facili e gustose, che possono essere preparate anche con il loro aiuto. Oltre alle ricette il libro propone dei menu settimanali, che non solo sono gustosi, ma rispettano anche il ritmo delle stagioni, scegliendo i prodotti che ogni mese la natura ci regala. Per rispettare l'armonia della natura sin da piccoli. Perché i bambini possano imparare ad assaporare i sapori veri di ogni suo dono. I menu, che variano ogni giorno, prevedono cereali, proteine (vegetali) e verdure, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata. Tutte le ricette proposte sono state sperimentate al centro infanzia "Corte dei Bambini" di Verona, dove nel progetto educativo sono contemplate l'alimentazione vegetariana e l'uso di prodotti biologici. Per trasmettere ai piccoli il senso e il valore del rispetto dell'ambiente. Un bel libro, per grandi e piccini. Per seguire le ricette proposte, ma anche per divertirsi coi bambini variandole, inventandone di nuove partendo da quelle proposte. …Che dire? Buon appetito e buon divertimento!