Il prezzo della BSE

Nel nostro Paese ci sono circa 700 milioni di animali allevati, tra polli e bovini: un esercito che consuma circa 18 milioni di tonnellate di mangime. Cifre estremamente imponenti che mettono a rischio i controlli: nessuno, al momento, è in grado di apprestare e garantire la tenuta di un sistema di controllo certo, perché i costi pubblici sono molto elevati. Migliaia di miliardi da aggiungere a quelli già andati in fumo per i test rapidi e controlli anti-Bse, smaltimento delle farine animali, abbattimento delle mucche, finanziamenti agli allevatori. In Italia, sino ad ora sono stati abbattuti fra gli 80 e i 90mila capi, i cui costi - non si conosce la cifra precisa - saranno garantiti dalla Comunità europea. Per quanto riguarda le farine, la GEA (Azienda di intervento pubblico sui mercati agricoli), ha speso per l'acquisto - direttamente dalle ditte produttrici - e l'incenerimento delle farine animali intorno ai 400 miliardi. Sino a ora sono state incenerite circa 450mila tonnellate di farine animali. Il governo ha messo in bilancio 400 miliardi di lire per il finanziamento dell'operazione, mentre i contributi agli allevatori saranno nell'ordine dei 55 miliardi. Le cifre di tutti gli altri costi, compresi quelli del personale adibito a controlli e incenerimenti, non sono ancora noti e si conosceranno in dettaglio verso gli inizi di quest'anno. L'aspetto serio della situazione però, non viene solo dai costi economici, ma dal fatto che tutto lascia pensare che assai difficilmente la BSE riuscirà a mettere in discussione l'attuale filiera produttiva. Anzi, la story si chiuderà con le immancabili sovvenzioni, con buona pace di tutti. Senza contare che la mancanza fino a tutto il 2001, di una anagrafe bovina, sta mettendo a rischio il 50% dei premi dovuti agli allevatori (Coldiretti), e che questi costi andranno a ricadere direttamente sulle tasche dei consumatori. Massimo Ilari