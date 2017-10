Il primo ecosoftware per il navigatore Garmin

Si chiama EcoRoute. Si può innanzitutto vedere come funziona attraverso il video in un minisito (consiglio di aprirlo): www.garmin.it/minisiti/ecoroute Allora, prendete il navigatorino Garmin e, a casa, mettiamoci davanti al computer. Lo si collega al sito Garmin come per qualunque periodico aggiornamento online e si downloada il software. Quando poi si ritorna in auto e lo si accende, ci sarà una nuova icona, un piccolo contachilometrino, ?EcoRoute?. Si scrive la prima volta il tipo di carburante (benzina, gasolio o gpl) e il consumo della nostra auto in litri per 100 km. Prima di partire, impostiamo il percorso come "il più economico" e attiviamo il misuratore delle prestazioni di guida. Partenza - ed ecco entrare in funzione EcoRoute. Che ha molte caratteristiche: assegna un punteggio allo stile di guida variando il colore dell'icona a "foglia", con una guida regolare la foglia rimane verde, invece con frequenti accelerazioni e frenate la foglia diventa prima gialla e poi rossa; ci indica i percorsi ottimizzati per ridurre i consumi. Ma non è tutto. Il navigatore ci potrà segnalare il distributore di metano più raggiungibile, o anche dare consigli per organizzare un eco-tour, un fine settimana all?insegna della cultura e della tradizione locale. Infine, sta nascendo anche il database delle Riserve Naturali che comprende tutti i posti ove Legambiente ha avviato attività di conservazione o attività educative e culturali; il database comprende oggi 46 aree in tutta Italia. Gli sviluppi futuri includono indicazioni su ?piccoli comuni d?Italia?, ?rive e ormeggi protetti?, ?guida ai prodotti tipici? e via dicendo. Insomma, grazie a questa nuova funzione del navigatore Garmin, meno consumi, meno emissioni, meno costi per il pieno e più eco-informazioni in auto, a portata di dito. Stefano Carnazzi