Il primo festival italiano dei gufi

Macché uccellacci del malaugurio, macchè signori della notte, macché lugubri canti. Gufi e civette sono rapaci importantissimi per l'ecosistema italiano, e popolano i nostri boschi a presidio del loro equilibrio. Ecco una manifestazione con speciali sezioni per bambini e tenterà di spiegare i segreti della vita dei rapaci notturni attraverso un ricco panorama di avvenimenti, alcuni spettacolari. Mostre didattiche su gufi e civette, mostre fotografiche, mostre di pittura, proiezione di filmati, presentazione di nuovi libri sui rapaci notturni, la presenza di artisti, scultori, un convegno scientifico e incontri letterari, musica e tanti altri meeting saranno il corollario di due giorni dedicati ai gufi che nessun appassionato può perdere. Sabato 2 giugno, nell?ambito del Festival, si terrà il convegno scientifico ?Rapaci notturni: ricerca e divulgazione!?, con contributi sull?allocco degli Urali in Italia, le webcam strumento per studiare i notturni, i segreti delle vocalizzazioni degli allocchi, il gufo di palude e le isole del Mediterraneo, la Notte Europea della Civetta, il MontOwl, il successo della riproduzione in cattività per scopi etici e scientifici e della conseguente liberazione dei rapaci notturni rari in natura. Il festival avrà speciali sezioni dedicate ai rapaci notturni di Harry Potter, Gufolandia (un laboratorio per bambini dedicato a borre, penne e canti). Tra le mostre, ?Stagioni della Civetta? a cura del fotografo svizzero Christian Fosserat (gigantografie in alta definizione), un?esposizione di illustrazioni dell?associazione I Sogni del Gufo, una mostra sui rapaci dell?illustratore Stefano Torriani, le civette naïf di Guido Vedovato e tanti altri. Il documentarista francese Robert Luque presenterà il suo film sui rapaci notturni: un'opera eccezionale, 52 minuti di fascino e arte. Saranno presenti decine di artisti e artigiani, che da ogni parte del Bel Paese porteranno i propri gufi e civette costruiti in legno, pietra, ceramica, decorati, dipinti e scolpiti. Saranno presentati libri di favole e racconti per bambini, appositi spazi presenteranno mostre di illustrazione per l'infanzia e in anteprima assoluta la monografia ?Il gufo di palude nel Mediterraneo? di M. Mastrorilli, P. Bressan e C. Donati (www.flammeus.it ). Ancora, il laboratorio/esposizione ?Il gufo cerca casa?, nel quale saranno presentati tutti i segreti dei nidi artificiali per civette, allocchi e barbagianni. Sono previste visite guidate notturne durante le quali alcuni ricercatori condurranno il pubblico a vedere dal vivo allocchi, civette, assioli e succiacapre. La rivista ufficiale del Festival è Oasis. C'è anche LifeGate ecoJeans con materiale informativo e buoni sconto 10% utilizzabili accedendo dal sito dei Rangers. Redazione Eventi