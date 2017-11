Carne sintetica. Entro fine anno pronto il primo hamburger artificiale

Entro la fine di quest'anno sarà pronto il primo hamburger "coltivato" in laboratorio a partire da cellule staminali. Le ricerche sono in corso da anni. L'obiettivo è sviluppare un modo meno insostenibile di produrre carne, sia per via delle preoccupazioni ambientali, sia in vista dell'aumento della popolazione mondiale previsto per i prossimi decenni. In un meeting in corso in Canada, Mark Post della Maastricht University dei Paesi Bassi ha riferito che la carne sintetica potrebbe ridurre l'impatto ambientale fino al 60%.

