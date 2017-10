Il primo kit fai da te per conoscere la qualità dell’acqua

E' del tutto potabile o no? E quello sgradevole odorino che ogni tanto si sente? Quanto cloro ci sarà? E la patina bianca che lascia sulle pentole? I dubbi che abbiamo sull'acqua di rubinetto a volte ci impediscono di goderne tranquillamente. Molte ricerche affermano che, in Italia, l'acqua di rubinetto complessivamente è buona. E' vero che è certamente più controllata rispetto a quella minerale in bottiglia. Ma a volte il sapore lascia adito a qualche dubbio. Ma come si fa a capire se fidarsi di quel che esce dai nostri rubinetti? Un gruppo di giovani ricercatori italiani dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, ZooPlantLab, ha messo a punto ImmediaTest - acqua, prodotto dall'azienda spin-off universitaria Fem2-Ambiente. E' un kit fai-da-te che consente di valutare la qualità dell'acqua che arriva nelle nostre abitazioni. Con il kit si possono misurare alcuni dei parametri chimici più significativi così da poterli confrontare con i valori previsti dalla legge. Il kit si usa in modo semplice e veloce. E' affidabile ed economico: costa 14 euro e 90 centesimi. Per eseguire un'analisi dell'acqua in pochi minuti basta immergere le "strisce colorimetriche" nell'acqua che cambiarà colore in presenza di determinate sostanze disciolte al suo interno. In particolare si potranno analizzare il ph, la durezza, il contenuto di solfati, di cloruri, di nitrati e nitriti (tra i contaminanti indesiderabili più diffusi). Confrontando i colori assunti dalle diverse strisce con quelle riportate sulla scheda di lettura si risale alla qualità della acqua in relazione ai limiti di legge vigenti (decreto legge del 31 del 2001). E' stata anche svilluppata una nuova variante che contiene anche tutto il necessario per eseguire due analisi complete e poter misurare i parametri dell'acqua prima e dopo il trattamento con impianti di depurazione domestici. Grazie ad esso si può verificare se sono ancora presenti i sali di calcio e magnesio, importanti per il fabbisogno metabolico, o se l'acqua è stata impoverita troppo dall'impianto. "Il principio è simile a un test di gravidanza, facile, veloce e indicativo - spiega Maurizio Casiraghi, uno dei due ricercatori dell'Università di Milano Bicocca - con le diverse cartine che permettono di analizzare il ph, la durezza e il contenuto di solfati, cloruri, nitriti e nitrati. Il motore del lavoro è stato combattere il dubbio: molti rinunciano a bere l'acqua del rubinetto per una paura spesso ingiustificata di contaminazioni chimiche o microbiologiche, anche quando le analisi degli enti che devono svolgere i controlli, cioè acquedotti e ASL, ne certificano qualità e sicurezza". "Il kit è affidabile - conclude il secondo ideatore del brevetto, Massimo Labra - abbiamo lavorato molto per migliorarlo e renderlo più preciso sulla concentrazione delle sostanze". I due studiosi sottolineano come non sia una gara tra investigatori alimentari: "Nessuna pretesa di sostituirsi ai controlli periodici e completi eseguiti dai professionisti degli acquedotti e delle ASL, ma le loro analisi vengono svolte fino al punto di consegna, il contatore. Il nostro kit invece permette di controllare l'acqua anche nel tratto finale, al rubinetto di casa, dell'ufficio, della scuola".