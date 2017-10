Il principe Carlo d’Inghilterra ancora contro gli Ogm

Il Principe d'Inghilterra è amante delle passeggiate, della natura, ed è un appassionato di botanica. Da anni conoscevamo la sua avversione personale per l'agricoltura transgenica (in netto contrasto con il premier inglese Tony Blair, convinto sponsor del biotech). Già agli inizi del mese aveva accusato i governi di ignorare i pericoli legati agli Ogm, durante un discorso tenuto a Lubeck, in Germania. Ieri, affermando che stiamo sovvertendo l'ordine naturale, ha dichiarato di fronte a una platea di ambientalisti al St James's Palace: "Abbiamo solo questo pianeta. A quanto sembra, c'è chi pensa che quando