Il Raduno per comprendere e trasformare i vostri schemi familiari

Se state cercando di risolvere un problema che si ripresenta di continuo... Se siete tormentati da conflitti con i vostri genitori, figli o partner... Se non riuscite a conseguire determinati obiettivi nella vostra vita professionale e privata... La risposta potrebbe risiedere nelle tendenze dominanti la vostra famiglia d'origine. Un giorno all'improvviso ci guardiamo allo specchio e scopriamo di aver ereditato il mento squadrato del papà o gli occhi sorridenti di una zia. Ma se possiamo ereditare le sembianze esterne, possiamo anche ereditare il modo di pensare e di comportarci. Molto spesso ci sentiamo dire "parli esattamente come tuo padre!" oppure "sei testarda come tua nonna!". Talvolta, in tributo alla memoria dei nostri progenitori, ci viene imposto il loro nome. Successivamente apprendiamo che non solo ne portiamo il nome, ma che ne ripetiamo la storia della vita. Tendiamo ad essere perseguitati da antiche paure, idee e reazioni, che sono la fonte dei nostri attuali disagi psicologici e problemi di salute. Potrebbero non essere nostri, ma potremmo averli ereditati dai nostri antenati da entrambi i lati della famiglia. Noi possiamo anche ereditare i talenti dei nostri genitori, nel qual caso ci viene detto che abbiamo dei geni buoni. Diverse culture - in Cina, tra gli Indiani d'America, in Indonesia, tra i Maori - parlano della vita di una persona come di un filo che viene tessuto nell'arazzo della famiglia o della tribù, della responsabilità che viene affidata a ciascuna generazione nella conservazione del flusso della vita. Ci sono risposte alla nostra situazione attuale nascoste nella nostra storia familiare. Noi possiamo predire certi risultati basando le conclusioni sulle storie individuali dei membri della nostra famiglia. Non solo le culture tribali ma anche Jung riconosceva l'importanza degli archetipi familiari (modelli energetici di comportamento e pensiero) per lavita di ciascuno. Nel mondo della sapienza antica, ciascuna persona viene vista come unostrumento nell'"orchestra" di famiglia. Se uno strumento nell'orchestra è stonato, allora l'intera creazione musicale manca di armonia. Forse molte generazioni della vostra famiglia si sono tramandate la rabbia, o si sa che in famiglia c'è una storia di alcolismo, o le donne della vostra famiglia sono sempre sopravvissute ai loro uomini. Il vostro ruolo quindi è di riportare quell'armonia nella linea di famiglia, di neutralizzare la negatività che è stata ereditata. In questo Raduno condivideremo gli schemi che già conosciamo nella nostra vita, siano essi benefici o distruttivi. Quelli distruttivi verranno visti come potenti opportunità di apprendimento. Noi comprenderemo che tutti hanno schemi di questo genere e che, nel momento in cui li riveliamo, siamo in grado di superarli. Verranno trasformati grazie a mezzi potenti: il racconto, il canto e la creazione di una Maschera speciale. In tale modo noi consentiamo all'Amore di fare tutte le correzioninecessarie all'interno di qualsiasi linea del Tempo. Può essere un lavoro difficile e continuativo, per cui si richiede pazienza! Molto presto potremmo scoprire che abbiamo trasformato non solo la nostra vita, ma la vita dei nostri figli, nipoti e genitori. Poiché è si tratta di una comunità volta a sostenere i suoi membri, Il Raduno non mette nessuno in imbarazzo. Non c'è alcun bisogno che altri membri della famiglia siano presenti, o persino viventi. L'elemento chiave nella trasformazione del vecchio campo familiare, per sintonizzare nuovamente i vecchi schemi, è l'Intenzione. I testi antichi parlano del potere dell'Intenzione guidata, ovvero l'abilità del conscio di influire direttamente sul proprio stato fisiologico e psicologico. Quando una persona con un intento forte e mirato pensa di guarire i propri schemi familiari, molto spesso migliora l'intera esperienza di vita, anche senza alcuna azione specifica. La guarigione intenzionale è istantanea e non dipende dalla prossimità dei membri della famiglia o dal momento in cui avviene. Relatori Clif (Matai) Sanderson è cresciuto in Nuova Zelanda, ad Aotearoa, tra il popolo Maori, la più grande nazione del Sud Pacifico. E' stato riconosciuto dai suoi connazionali come "Tohunga", un detentore del testo spirituale della vita umana, colui che ti porta al luogo in cui potervi accedere. La tradizione Maori di Whakapapa riconosce il legame spirituale tra le varie generazioni. Secondo la visione polinesiana, onde poter scoprire perché siamo nati e qual è lo scopo della nostra vita, dobbiamo conoscere i canti ed i rituali di famiglia. Siamo gli orchestrali nell'orchestra di famiglia, ma raramente ci fermiamo ad ascoltare. Nell'angolo tranquillo dell'anima si trovano le rivelazioni per rilasciare la sofferenza e confusione. Siamo il rappresentante vivente di quello che avevano sperato i nostri antenati. La tecnica con cui Clif gestisce gli schemi familiari non è psicoterapia. Egli crede nel Campo di Energia Universale, che permea l'intero cosmo. Quindi ogni aspetto della vita umana può essere gestita sulla base degli schemi di energia o vibrazioni. Gala Laskova-Sanderson è nata in Uzbekistan, una nazione desertica dell'Asia Centrale. Il suo interesse principale riguarda l'effetto del suono e la terapia della voce. Lavora per aiutare la gente a trovare e sviluppare le capacità di guarigione insite nella propria voce. Come in molte culture tribali, si serve della voce, il suono e la creazione di favole come strumenti di scoperta di sé e guarigione. Lavorando con i gruppi e gli individui, usa tecniche di rilassamento che comprendono canto, esercizi con la voce, stretching dolce ed esercizi di respirazione. Insieme con Clif (Matai) ha registrato e prodotto svariati CD di musiche di guarigione.

indietro