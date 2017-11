Il ragazzo che catturò il vento

Quella che leggerete in questo libro è la storia di William, che nasce e cresce in Malawi, terra difficile, tra le più povere del continente africano. Ma piena di vento. E sarà proprio il vento a portare un bagliore di speranza nella mente ingegnosa del giovane, all'epoca del racconto quattordicenne. Le difficoltà e le carestie gettano William, la sua famiglia e la sua gente nella più torbida delle situazioni. La fame strema: la vista offuscata, non si vede via d'uscita, le gambe stanche, non si ha energia sufficiente per muoversi. Ma William aguzza il suo ingegno e decide di catturare ciò che invece c'è in abbondanza in Malawi, il vento, per creare energia, acqua e luce. In poche parole, per ridare vita al suo villaggio e alla sua gente. Inizia a studiare libri di fisica, si prende del matto da tutti gli abitanti del villaggio, anche dai suoi genitori, e iniziando a smanettare vecchie radioline, ciarpame, biciclette e parti di trattori vede poco a poco realizzarsi il suo sogno: un mulino a vento. Una prima macchina riuscirà ad azionare quattro lampadine, una seconda riuscirà ad azionare una pompa dell'acqua: ecco una luce, una soluzione alla siccità e alla carestia che incombono sul suo villaggio. Un libro che mostra il potere della determinazione, della tenacia e del talento nelle situazioni più avverse. Ma non solo, un libro dai risvolti sociali, perché offre un quadro (e delle fotografie, più concretamente) dei villaggi africani, del Malawi, della vita quotidiana della popolazione. Mostrando come vivono le famiglie e i villaggi, cosa mangiano, come si divertono i giovani e come studiano. Emozionante, edificante. Una storia di umiltà e di intelligenza (che bel connubio!) che avvince, commuove e insegna: "non avrei mai dimenticato la lezione che avevo imparato. Se vuoi farcela, devi buttarti".