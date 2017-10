Il respiro della libertà

L'uomo e la natura non formano due universi separati in quanto il ritmo delle cose è dato dalla loro funzione comune: la funzione del respirare, equivalente all'archetipo dello scambio, è una delle necessità vitali per tutti i viventi. La foglia e il polmone sono unite in un unico ritmo; l'una emette ossigeno e immette anidride carbonica, l'altro fa il contrario; entrambi si scambiano i propri prodotti per nutrirsi. Quando il ritmo circolare del respiro "sballa" a livello individuale o collettivo, il senso di minaccia e pericolo nell'esistenza di relazione ne sfasa l'ordine e ne interrompe l'unità. Nel cammino dell'evoluzione delle specie, l'apparato respiratorio nasce già a partire dal momento in cui gli animali vermiformi passarono da una struttura filiforme e piatta ad una volumiforme, per un aumento del rapporto tra fabbisogno e consumo d'ossigeno via via che l'animale si evolve. La prima forma di captazione dell'ossigeno avviene grazie alla più primitiva struttura respiratoria: le branchie. Attraverso gli anfibi, per metà acquatici, che mantengono accanto a polmoni primitivi e sacciformi una respirazione cutanea, e i rettili, che per affrancarsi dal legame con l'acqua ispessiscono la pelle di scaglie e allargano la superficie polmonare, la piena emersione dal grande mare protettivo si realizza con i polmoni più differenziati degli uccelli e dei mammiferi. Allo stesso modo la funzione respiratoria nell'uomo comincia là dove la dimensione liquida e l'unione placentare madre-bambino finisce. Questo passaggio traumatico che si compie con il primo inspiro rimanda a una nuova vita individualizzata, staccata dalla madre, che conduce dal vicino al lontano, dal protetto allo scoperto, da uno spazio chiuso ad uno aperto e che terminerà infine con un'esalazione. La medicina tradizionale cinese collega... La medicina tradizionale cinese collega in modo analogico la funzione del polmone a quella della tristezza, sentimento presente solo negli animali filogeneticamente più evoluti, che come "posizione depressiva" mette fine ad un sogno, quello dell'unione alla grande madre, emancipando il soggetto verso il superamento di un legame dipendente e ravvicinato col materno a favore di una sua interiorizzazione, e di una maggiore capacità di solitudine, libertà e indipendenza nel rapporto col mondo. L'aria in senso allargato include il rapporto col collettivo: emettendo aria il soggetto comunica, avvia una relazione. Il polmone è quindi come un mantice della comunicazione verbale. La parola è infatti un movimento di aria direzionata, una "forma-formata" emessa in ultima istanza dai muscoli inspiratori ed espiratori della laringe, della lingua... Quando l'emissione di aria è indiscriminata allora produce un suono non mirato e non organizzato, confuso. Come quello di un colpo di tosse che interrompe la comunicazione di qualcosa che è inaccettabile, o quello ripetuto di una tosse aggressiva o stizzosa che frantuma la relazione e ne rivela la paura, quello sommesso di una tosse etica che dichiara la presenza mentre dichiara ciò che nasconde, quello produttivo ed espulsivo di una tosse grassa o quello esplosivo di un non-detto di una tosse secca. La patologia con ricadute sulle vie respiratorie alte (es. tic respiratori, tachipnea, raffreddori, laringiti, faringiti, singhiozzo, tonsilliti, afonie, asma bronchiale, tabagismo) o basse (es. broncopneumopatia, enfisema o tumore polmonare) esprime in ogni caso, a diversi livelli di profondità, conflitti rimossi o negati - inscrivibili sull'asse autonomia-dipendenza, che il soggetto tenta di risolvere per via somatica. L'alterazione del rapporto tra i gas respiratori, che è presente anche nelle fobie, nel panico e nei quadri ansiosi, altera e deforma quel libero gioco di scambio tra ossigeno e anidride carbonica, proprio come sul piano psichico, una tensione conflittuale interna al soggetto gli impedisce di giocarsi naturalmente il rapporto col bisogno di libertà e quello di legame. Claudia Brianzoli Psicologo clinico. Specializzanda all'Istituto di psicoterapia Aneb. Terapista di rebirthing e reikiterapia presso LifeGate Clinica Olistica Pubblicato su LifeGate magazine n.27