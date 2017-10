Il risveglio del corpo. L’arte della salute

Un po' manuale, con schede, ricette e consigli. Un po' racconto, con spunti di vita vissuta, esperienze di cura e storie di benessere recuperato e risveglio. Un po' saggio, impegnato ad approfondire il metodo di ragionamento circolare tipico delle medicine complementari: dal corpo alla mente e dalla mante al corpo. In modo analogo si presentano i diversi capitoli. "Sostenere", dedicato al rapporto medico-paziente, ma anche ai consigli su come rafforzare energeticamente sé stessi e ai rimedi d'emergenza. "Onda" intrecciato attorno al tema del ritmo vitale, dal ciclo femminile al respiro, dalla sessualità all'insonnia. E così per "Acqua", "Nutrimento", "Contatto", "Memoria"..... Come in un labirinto, si entra e si esce arricchiti da questi diversi piani di sviluppo, solo a patto di riscoprire e rafforzare, quel pensiero intuitivo, che avvicina all'essenza della realtà molto più di quello logico-razionale. Estratto dal libro Ma è soprattutto l'idea di malattia che deve cambiare in noi. Da evento, più o meno catastrofico, ad occasione di approfondimento della conoscenza di noi stessi. Il corpo non fa che manifestare in modo esplicito il conflitto che via via si crea tra la vita di una persona e la sua coscienza, ancora inadeguata a comprenderlo.