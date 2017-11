Il ritorno dei Massive Attack

Il ritorno dei Massive Attack In principio c'era il Wild Bunch, il mucchio selvaggio - dal rivoluzionario western di Sam Peckinpah - collettivo eclettico attivo a Bristol intorno a cavallo della metà degli anni '80. Un combo misto composto da un pugno di personalità differenti che fecero del loro eclettismo il punto di forza della loro ricetta sonora. Furono loro a confezionare il suono di Bristol che con il tempo e per esteso avrebbe preso il nome di trip hop indicando un suono ibirdo, figlio dell'hip hop, del reggae, del dub e del jazz; atmosfere rarefatte, modo cupo e un ritmiche quiete. Più che scomparire il mucchio confluisce in gran parte nei Massive Attack, progetto fondato sul trio Robert "3D" Del Naja, Grant "Daddy G" Marshall e Andrew "Mushroom" Vowles ai quali si aggiunge il contributo saltuario per i primi due album di Adrian Thaws, in arte Tricky. Sono loro a firmare le prime pietre miliari del trip hop: Blue Lines (1991) e poi Protection, uscito nel 1994, anno miraibilis del trip hop. I due dischi proiettano il gruppo al centro dell'attenzione, non solo britannica, grazie a un suono nuovo e in divenire, sintesi dei precedenti esperimenti che trovano finalmente forma compiuta. Il fenomeno fiorisce nei lavori dell'etichetta Mo Wax e più avanti nel progetto fatto di contaminazioni con il rock del suo boss James Lavelle, in quello di Howie B per restare in Inghilterra o dei cugini Portishead (per restare a Bristol) - solo per fare alcuni nomi di allora - e apre addirittura la strada a personaggi sino ad allora "inclassificabili" come Bjork. L'altro lato della medaglia porta però alla clonazione e alla mercificazione del prodotto. Spunta chi prova a rubare la ricetta e fa più o meno strada, dai Morcheeba, per citare il caso più eclatante, in giù. Nel frattempo la storia della band prosegue in ascesa, fino a Mezzanine (1998), disco che accentua le atmosfere sperimentali, dark contaminando la sua formula con elementi presi dal rock psichedelico. Il successo di pubblico e critica dell'album, considerato tra i dischi più importanti del decennio, non riesce ad ammorbidire le tensioni emerse nel frattempo nel trio che perde definitivamente Mushroom e per il successivo 100th Window (2003), ritenuto da molti quasi una fotocopia del suo predecessore, anche Daddy G. Oggi, dopo ben sette anni di silenzio - interrotti solamente da vari divertissement (colonne sonore soprattutto) - tocca a Heligoland riprendere la file del discorso. Il disco, uscito il 5 febbraio, vede il ritorno di Daddy G e la partecipazione dell'afficionado Horace Andy, di Damon Albarn, della vecchia amica Martina Topley Bird, di Hope Sandoval, di Guy Garvey degli Elbow e dell'ottimo Tune Adebimpe dei Tv On The Radio. Il duo prosegue nella tradizione di ospiti illustri, trade mark sin dagli esordi, quando ad accompagnarli erano Tricky, Neneh Cherry, Nicolette, Tracy Thorne, Elizabeth Fraser e Sinead O'Connor. Ed è proprio questa "continuità", per non dire conservatorismo, il punto "debole" dei Massive Attack post Mezzanine. Soprattutto se raffrontata alle moderne evoluzioni del suono che hanno creato o alle scelte ben più complesse e intriganti prese dagli ex compagni di viaggio Tricky e Portishead. Un'anomalia per un gruppo che ha mescolato le carte e i generi per un decennio, puntando sempre dritto verso la sperimentazione e l'avanguardia. Perché se un tempo avremmo dibattuto e analizzato il DNA del nuovo nato per scoprirne la paternità e rintracciare nuovi fonti d'ispirazione oggi, di fronte ad Heligoland non succede, possiamo solo constatare che si ti tratta di un ottimo disco pop. Esattamente quello che avremmo potuto aspettarci. Ma senza sorprese.