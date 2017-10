Occhiali da sole, addio! Liberi di guardare il sole

Passeggiando per le strade del centro della vostra città vi sarà capitato di notare quanto sia alto il numero di coloro che indossano gli "occhiali da sole". È un dato impressionante, che deve fare riflettere. Come è possibile che gli occhi, che si sono evoluti da tempo immemorabile alla piena luce del sole improvvisamente ne siano diventati così sofferenti da costringerci ad indossare degli occhiali scuri per attenuarne il fastidio e la fatica? Solo l'uomo "civilizzato" utilizza occhiali scuri. Nessun altro animale ne ha bisogno. In nessuna tribù primitiva se ne sente la necessità. Per l'uomo moderno, invece, questo brutto accessorio sembra sia diventato indispensabile. Tanto indispensabile, quanto dannoso. L'occhio umano, in verità, ha bisogno della luce naturale del sole, diretta, non filtrata da vetri o da lenti, e più ne riceve, meglio è. Per diversi motivi. Intanto perché solo la radiazione ultravioletta leggera (UV-A) della luce solare è in grado di attivare la formazione della vitamina D-3, necessaria per la fissazione del calcio nelle ossa, o per la guarigione di certe forme di problemi articolari. Poi perché la luce del sole è fondamentale per il mantenimento - o il recupero - della "vista perfetta". Dobbiamo al famoso medico oculista americano William H. Bates la scoperta -risalente agli inizi del secolo scorso- che l'osservazione diretta del disco solare per alcuni minuti al giorno, se fatta senza sforzo alcuno e in condizioni di benessere, sia un toccasana per il senso della vista. Con questo ed altri sistemi, egli curò innumerevoli persone dalla vista difettosa, ottenendo risultati strabilianti senza occhiali né laser. Oggi il solo pensiero di "guardare il sole direttamente" è considerato una pazzia, una cosa da non fare. Invece è possibile. Bisogna arrivarci per gradi, a piccole tappe, ma la libertà che ne deriva è immensa. Una volta riabituati alla luce naturale del sole, la vista sarà sicuramente migliorata, lo stato psicofisico anche, e il nervosismo che la vita moderna genera quotidianamente dentro di noi si sarà di molto attenuato. Esistono precise indicazioni per vincere la paura o il fastidio della luce del sole. Nel frattempo, approfittatene per buttate via gli occhiali scuri, usate un cappello o una visiera se proprio non potete farne a meno. Rishi Giovanni Gatti