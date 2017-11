Il suono di una sola mano. La storia del nostro paese

Certo, l'epilogo è triste, quello di un papà che lascia prematuramente la sua bambina, tuttavia, questo libro è pieno di allegria e di energia. Maddalena racconta la vita con Chicca e Mauro, i suoi genitori, la libertà di una bambina che sin da piccola ha contatti con culture diverse, che non è obbligata a rispettare orari e convenzioni, che in India cambierà nome diventando Kusum. Tra tante citazioni, tanta musica e tante canzoni si delinea la storia di un uomo, un padre, raccontata da una figlia in cerca di verità. Ma anche quella di una donna, di una mamma che racconta al suo bambino chi era il nonno che non ha mai conosciuto. In questo libro Maddalena ci racconta la storia privata del suo papà, che inevitabilmente si fonde con quella pubblica. E' un papà che Maddalena chiama per nome, al quale è molto affezionata. Un papà al quale vuole molto bene, che segue nei suoi viaggi. Un papà che chiamerà Sanatano, quando andranno insieme a Chicca, la mamma di Maddalena, in India. Un papà che poi a Trapani fonderà la comunità di Saman, inizialmente una comunità di arancioni che si trasforma in un centro di recupero per tossicodipendenti. Lì Mauro intraprenderà la carriera di giornalista, per l'emittente televisiva locale Rtc, attraverso la quale cercherà di aprire gli occhi alle persone, di stimolare la loro consapevolezza. E pagherà tutto questa passione e questo ardore con la propria vita. Viene da sorridere e viene da piangere leggendo. Ma come ricorda Maddalena, Mauro soleva dire: "Ridete per futili motivi. Non abbiate paura del pianto. Il pianto è il riso sottosopra". Cuanta pasión en la vida. Cuanta pasión.