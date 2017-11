Il Tandem

Una delle funzioni dell'Aikitasio è di sviluppare la percezione del proprio "punto" detto "Tandem", dove i giapponesi pensano risieda il centro dell'uomo. La tentazione di identificare lo Hara del popolo del Sol levante con il concetto occidentale di anima è notevole, ma in realtà non è proprio la stessa cosa. Tornando alla spiegazione del tandem, una percezione simile nella cultura occidentale è presente nel concetto di "centrarsi", ma non contiene la stessa dinamicità ed è riferito soprattutto alla visualizzazione della colonna vertebrale. Il tandem è collocato poco al di sotto dell'ombellico (più o meno una spanna, ma all'interno). La posizione è indicata anche dall'espirazione ventrale nel momento di massimo svuotamento dell'aria. Grosso modo coincide con il baricentro fisico,proprio quello che si studia nella meccanica fisica dei corpi. L'ambiguità di questa descrizione è dovuta al fatto che non esiste una regola precisa, quantificata e generalizzabile, tanto che una delle funzioni dell'Aikitasio è quella di individuare e mantenere la percezione del punto e di controllarne le sue oscillazioni, che costituiscono una vera e propria "arma", il vero muscolo del praticante. La percezione del punto, pur essendo invisibile dall'esterno, è molto utile, perché "mantenere il punto" significa essere ben radicati a terra e avere una postura adatta all'assorbimento dell'energia avversaria tramite l'unione (Ai) o a far "saltare" l'equilibrio dinamico di Uke (l'avversario che attacca). Molti movimenti dell'Aikitasio si basano su oscillazioni controllate dal Tandem, lì risiede l'origine del Ki e del movimento. Per fare Aikido, infatti deve esistere almeno una di queste condizioni essenziali: essere rilassati, inviare il Ki e mantenere il punto. Francesco Aleo

indietro