Il tempo necessario per il relax

Nella maggior parte dei casi, viene indicato l'ascolto della musica "relax" prima dell'addormentamento e prima del verificarsi di un evento potenzialmente stressante (ad esempio un esame, un colloquio o un meeting di lavoro, una prestazione sportiva, un incontro sessuale, un lungo periodo di guida, un viaggio in treno o in aereo, un conflitto affettivo). L'ascolto della musica "active" è in genere raccomandato al mattino, subito dopo il risveglio e durante la giornata, dopo aver vissuto situazioni stressanti. La frequenza ed i tempi legati all'ascolto dei due brani variano nel tempo, nelle prime due settimane e dopo due - tre mesi. I primi benefici si avvertono in molti casi dopo circa quindici giorni. La durata totale della terapia varia da soggetto a soggetto; dopo sei mesi, a seconda dei casi, è possibile diradare la frequenza degli ascolti, oppure può venire consigliata una seconda registrazione di entrambi i brani, con un nuovo protocollo di ascolto. Il tempo che intercorre tra la fase di rilevazione delle frequenze e la consegna del CD è di due - tre giorni.