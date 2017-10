Metti un tetto verde sopra le nostre teste

Il tetto verde vegetale, superficie coltivata, chiude in genere l'ultimo piano dell'edificio, ma può situarsi a qualsiasi livello della costruzione a copertura di locali interrati o seminterrati (parcheggi, servizi, centri commerciali). E' indubbio che questa soluzione migliora l'impatto ambientale di qualsiasi edificio o sistema di edifici, determinando una sensazione di benessere visivo, acustico e termoigrometrico. Inoltre la vegetazione che si sviluppa su queste superfici riduce l'emissione di anidride carbonica in città, sviluppa qualità di isolamento determinando risparmio energetico, impermeabilizzando d'inverno e raffrescando d'estate. Non è particolarmente difficile impiantare questa variante architettonica. E' importante mettere in opera e verificare correttamente alcuni accorgimenti tecnici: la capacità di drenaggio, il terreno di coltura, il sistema di irrigazione collegato anche alla raccolta delle acque in eccesso. Il tetto impiantato può avere la caratteristica di intervento estensivo, realizzato con erbacee perenni tappezzanti, pesi ridotti, ridotta irrigazione e manutenzione. Altri tetti possano impiantare sistemi intensivi: sono i cosiddetti giardini pensili, realizzati con essenze diverse, laghetti artificiali, piazzole di sosta, gazebo. Non c'è che da sbizzarrirsi, valutando le innumerevoli compatibilità degli elementi, per rendere il tetto della casa sana e vivente. Ricordo due sistemi interessanti.