Il traghetto di Leonardo

Imbersago, in provincia di Lecco, e Villa D'Adda, in provincia di Bergamo, sono due comuni uniti da un sorprendente traghetto: un barcone di legno di 60 metri quadri circa che può trasportare fino a 100 persone e cinque macchine. E' governato da una sola persona con l'ausilio di un bastone, un leggero sforzo muscolare e basta. Non c'è motore. Rimesso in funzione il secolo scorso - e infatti conserva ancora un sapore "antico" - era stato progettato da Leonardo da Vinci che aveva elaborato un semplice quanto ingegnoso meccanismo per sfruttare, come forza locomotrice, la corrente stessa del fiume Adda. Il barcone è collegato a un robusto cavo d'acciaio teso tra le due sponde e si sposta azionando uno speciale timone posto sotto la chiglia. Secondo l'orientamento di questo timone, la corrente naturale del fiume che lo investe genera una spinta la cui componente trasversale produce il moto del traghetto in un verso o in quello opposto. Imbersago si può raggiungere dall'autostrada A4 (Torino-Venezia) uscita Agrate Brianza, dalla statale briantea 342, o, col treno, da Paderno D'Adda (a 3 km). Il percorso in traghetto dura 5 minuti e il biglietto costa 40 centesimi di euro. Sulla sponda Lecchese è possibile fare una lunga e bella passeggiata lungo l'Adda, su quella bergamasca, a cinquanta metri a destra dallo sbarco del traghetto, c'è un area pic nic. Non mancano trattorie e ristoranti su entrambe le sponde. Da segnalare, che tra l'avifauna presente, oltre a cigni, folaghe e germani reali, le acque di Imbersago ospitano già da tre anni uno dei rarissimi esemplari di casarca presenti in nord Italia. Marcella Danon