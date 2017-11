Il transgenico preme, pronto a breve nuovo frumento ogm

Monsanto sta facendo pressione sugli organismi regolatori di USA e Canada per far approvare una nuova varietà di frumento geneticamente modificato. Un grano ingegnerizzato per resistere al solito pesticida a base di glifosato Monsanto, il Roundup. La U.S. Wheat Associates marketing organization s'è detta allarmata che le vendite di grano degli USA possano essere messe a repentaglio dal grano Roundup Ready. E più dell'80% degli acquirenti di grano canadesi hanno detto che non vogliono comprare grano geneticamente modificato, secondo un sondaggio della Canadian Wheat Board, l'ente esportatore di grano canadese. Ma Monsanto ha promesso che cercherà di adeguarsi a tutti i regolamenti, prima di invadere il mercato col suo grano OGM. Tra l'altro, dice il portavoce Trish Jordan, garantirà un procedimento per tenerlo separato dagli altri grani, e si assicurerà che tutti gli operatori possano fare test adeguati. "La FDA non è in grado di garantire la sicurezza dei cibi biotech" invece secondo il Center for Science in the Public Interest. La Food and Drug Administration non ha mai potuto ottenere i dati scientifici necessari dalle industrie biotech. Il CSPI sostiene che Monsanto Co., Syngenta AG e Dow Chemical - Dow AgroSciences si sono rifiutate di fornire i dati scientifici richiesti dalla FDA. Le compagnie biotech USA sono incoraggiate - ma non è obbligatorio - a sottoporre i dati dei test di sicurezza agli enti federali. Ma quando la FDA richiede informazioni aggiuntive, una volta su due non arriva risposta. "Con un processo d'approvazione legale, la FDA legge solo i dati che le industrie vogliono farle leggere" afferma Doug Gurian-Sherman, il direttore scientifico del CSPI. "Abbiamo scoperto che nemmeno le stesse industrie biotech hanno sempre puntualmente condotto test adeguati alla ricerca di composti pericolosi, compresi gli allergeni". Le preoccupazioni sono state presentate questa settimana in un rapporto alla National Academy of Sciences, che sta studiando gli effetti indesiderati sulla salute dei cibi biotech. Intanto tre senatori americani hanno firmato una mozione per spingere gli USA a citare in giudizio l'Europa davanti al WTO: secondo loro il settore agricolo statunitense, siccome non può esportare semi e grano transgenici nel nostro vecchio continente, avrebbe perso 300 milioni di dollari. La causa porterebbe a una sanzione (come quella recentemente comminata alla UE per il suo rifiuto di importare la carne agli ormoni USA) e forse alla caduta del divieto... Peccato che l'USDA, il ministero USA dell'agricoltura, non sappia spiegare come il mais Starlink sia "capitato" in un cargo navale in rotta verso il Giappone. Appena si è saputa la notizia è tornata in mente l'ombra di un 2000 disastroso per l'agricoltura: nelle corn chips in Giappone hanno trovato tracce di mais Starlink, un mais OGM vietato per consumo umano. Centinaia di tonnellate di prodotti a base di mais richiamati da tutto il mondo, danni per miliardi, tracollo delle esportazioni USA. Ci risiamo, avranno pensato al ministero della Salute giapponese il 27 dicembre, quando hanno sequestrato il cargo attraccato. Gli USA dicono che gli ispettori avevano esaminato la nave prima che partisse per il Giappone, e non avevano trovato tracce del mais Starlink. "Il carico di questa nave era stato verificato secondo le condizioni del protocollo stabilito" dice Dave Shipman, deputy administrator del sistema di ispezione USDA (il Federal Grain Inspection Service). Nessuna sicurezza, tranne l'arroganza. Questo è il comune denominatore di tutte queste notizie. Stefano Carnazzi