Il tricolore verde speranza per l’Italia

I mercati internazionali attendono dall'Italia riforme per ridurre il debito ma anche misure per la crescita. Per uscire da questa crisi è necessario un progetto di politica industriale, ma sarà anche importante togliere privilegi e anomalie in un'Italia ferita da opportunismo, interessi personali e scandali. Nella storia siamo stati grandi guerrieri e ancora oggi siamo un popolo forte e ambizioso in grado di affrontare e superare la "tempesta". Abbiamo capacità, grandi cervelli, creatività, fantasia e la voglia di fare. A tutti saranno richiesti sacrifici ma siamo gente coraggiosa, questo è il momento di dimostrarlo. Importante è anche attivare un cambiamento di pensiero per favorire la rinascita di valori umani e civili, perché le scelte di ognuno siano il bene di tutti. E per tornare ad essere orgogliosi del nostro Paese. Patriottico è anche pagare le tasse, combattere l'evasione fiscale, non partecipare a gare di appalto poco trasparenti. Sempre onesti e fieri di esserlo. Dal nuovo governo tutti si aspettano "sobrietà e dignità". Aggiungerei responsabilità, condivisione, impegno sociale e ambientale. Con la consapevolezza che la Green Economy può diventare una preziosa risorsa per la crescita: la produzione di energie rinnovabili, le molte tecnologie e attività verdi tutte italiane, potranno creare nuovi posti di lavoro. Uniti e impegnati per fare del nostro Paese un esempio di moderna civiltà.