Il valore etico del judo

Qualcuno ritiene che il judo sia uno sport, anzi, che rappresenti l'aspetto sportivo delle 'arti marziali'; che esso può essere praticato per diletto, o come difesa personale, e che la sua massima espressione sia quella agonistica dei Giochi olimpici. Tutto questo è vero, ma superficiale. La struttura del judo è qualcosa di più che non una pratica fisica; la sua storia spazia oltre i record dei campionati, i suoi massimi esponenti spesso non sono degli sportivi, i suoi valori possono raggiungere la sfera etica, le sue visioni invadono il quotidiano. Il fondatore del judo, Jigoro Kano, ha dovuto riconoscere che esiste un judo inferiore, uno medio e uno superiore. Il judo inferiore è praticato in vista di una realizzazione personale: essere un campione, o imparare a difendersi, ma anche tenersi in forma, o ricavarne un beneficio professionale. Di solito si viene al judo spinti da simili motivazioni e lo stesso Kano, a 15 anni, voleva praticare il jiu-jutsu per contrastare le prepotenze dei suoi compagni di scuola. Il judo medio è quello che dovrebbe animare la scuola sotto la guida di insegnanti qualificati, o che è praticato nel dojo (luogo per la ricerca della Via) dove insegna un maestro. Il judo medio costituisce un'educazione, influisce sullo sviluppo psicologico dei giovani, e porta a realizzare uno scopo sociale. Il judo superiore consiste nell'impostare la propria vita secondo un principio morale rappresentato da Sei-ryoku-zen'yo (il miglior impiego dell'energia). Questa progressione è chiamata Le tre Culture. Cesare Barioli