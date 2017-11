Il vegetarianesimo

Il vegetarianesimo. Sembra che in Italia circa 3 milioni di persone abbiano scelto di smettere di mangiare carne. Perché? I metodi con cui mucche, buoi, vitelli sono allevati è disumano. Gli allevamenti industriali sono lager. Galline ovaiole e polli non stanno meglio. Si può smettere di mangiar carne per questo. Si può essere contrari allo sfruttamento degli animali, che sono esseri senzienti (e perciò sofferenti) e perciò smettere di cibarsi di sofferenza. Ma si può anche voler smettere di sentirsi intorpiditi e appesantiti dopo pasto, una sensazione di torpore che affligge soprattutto chi si abboffa di piatti "forti". Si può anche prendere coscienza del fatto che l'alimentazione è fattore determinante nello sviluppo di malattie cardiocircolatorie e tumori. In questo libro, Il vegetarianesimo, dopo una scorsa a tutte le motivazioni di una scelta, Rosella Sbarbati del Guerra - che è una biologa e medico - si concentra sui temi inerenti alla salute. Essere vegetariani fa bene. Ecco quindi tutte le più importanti ricerche scientifiche, insieme con spunti, consigli e tutte le ricette per essere soddisfatti. L'autrice Rosella Sbarbati del Guerra si laurea in Scienze Biologiche all'Università di Pisa, dopo essere stata alunna della Normale Superiore. Ha lavorato per molti anni come ricercatrice e docente presso le Unieristà di Amsterdam e Leida, dove ha conseguito il Ph.D. in medicina. ...due righe Mi sembra intanto interessante notare come questa pratica alimentare sia tanto ricca di motivazioni e di contenuti da poter attingere contemporaneamente alla negazione del razionalismo e della tecnologia da un lato, ed alla ricerca scientifica, che in un certo senso sul razionalismo e sulla tecnologia affonda le sue radici, dall'altro. Ed è la più recente ricerca scientifica che soprattutto mi ha suggerito di scrivere questo nuovo libro sul vegetarianesimo. Perché andare in libreria Per comprendere quanto bene può fare una dieta.