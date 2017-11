Benzina a 1,80 euro. 10 modi per risparmiare

Quanto dovrebbe costare la benzina

Quanto costa veramente la benzina

Materia prima (quotazione Platts, valore a cui le raffinerie possono vendere una tonnellata di benzina o di gasolio in quel dato giorno): €/lit 0,60

margine lordo: €/lit. 0,13

accise: €/lit. 0,75

Irba regionale: €/lit. 0,02

Iva 21%: €/lit. 0,30

Totale: €/lit. 1,80

È urgente, utile e furbo mettere in pratica tutto ciò che può farci risparmiare benzina, soldi ed emissioni nocive. Ecco 10 consigli, in ordine di grandezza.

– 25% Vai a 110

In un viaggio autostradale di un'ora e un quarto (150 chilometri) viaggiando a 110 km/h invece che a 130 si risparmia il 25% di carburante e si arriva a destinazione solo 12 minuti dopo. Inoltre, più si va veloce, più aumentano giri del motore e resistenza aerodinamica. La densità dell'aria aumenta esponenzialmente: a 200 km/h si consuma esattamente il doppio rispetto a 160 km/h.

– 20% Cambia marcia

La regola del cambio marcia precoce è una delle prime e più importanti dell'ecodrive (ma non vale per le auto con cambio automatico). Si tratta di passare alla marcia superiore già verso i 1800 giri a benzina - nei Diesel anche meno - e poi ritardare lo scalare verso il basso.

Viaggiare a bassi regimi è basilare per risparmiare. Intendiamoci, non bassissimi, altrimenti lo sforzo poi per riprendere giri vanifica il risparmio. I recenti motori sono elastici e vanno benissimo tra i 1600 e i 2500 giri/min.

–­ 20% Le mani ce le mettano i professionisti

Una manutenzione costante svolta dai meccanici della casa madre - dalle regolazioni della centralina al filtro aria fino alle candele - può portare a risparmi che secondo alcune fonti possono arrivare fino al 20%, ovvero 2 litri in meno per ogni 100 km. Si va incontro anche a una netta diminuzione delle emissioni di veleni, di idrocarburi (HC), di monossido di carbonio (CO) e, per i motori Diesel, di particolato.

– 12% Usa il navigatore

– 8% Non frenare

– 5% Non pigiare mai sull'acceleratore

pedale dell'acceleratore, i moderni motori sono gestiti elettronicamente e non richiedono di pompar gas. Non sgasare nervosamente al semaforo,

riduci sempre il numero di giri (si leggono sul contagiri). Premi

sull'acceleratore sempre in maniera graduale perché

schiacciandolo bruscamente a tavoletta si aprono tutti i condotti

subito al massimo, il carburante fluisce al massimo ma la

velocità sotto sforzo aumenta solo gradualmente. Abituarsi a

"seguire" un po' l'auto col piede. L'acceleratore non è un

interruttore, on/off. No.

– 5% Cerca le "pompe bianche"

– 3% Pneumatici gonfi

– 1,6% Spegni il climatizzatore negli ultimi due minuti

il consumo aumenta di circa il 16% per un motore benzina, e di

circa il 20% per un motore Diesel. Percentuali testate su strada,

che possono raddoppiare durante la circolazione in città.

Certo, è impensabile non usare mai il condizionatore.

D'estate, proviamo a rallentare, abbassare tutti i finestrini e

godiamoci la brezza. D'inverno basta usarlo il 10% in meno, ovvero

- facendo un viaggio di venti minuti, spegnerlo già gli

ultimi due minuti.