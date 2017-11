Il viaggio diventa 2.0, eco e condiviso

Crescono i numeri che riguardano la condivisione dell'auto. Complice sicuramente la crescita dei prezzi dei carburanti e dei pedaggi autostradali, ma complice anche un nuovo trend, soprattutto nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni. Preferiti i viaggi più lunghi, quelli da nord a sud o quelli che dalle città metropolitane portano nelle periferie. Il successo del viaggio low cost viene sicuramente dal web. Grazie alla rete e ai social network, è più facile trovare i compagni di viaggio e la tratta desiderata. Ne è un esempio la nascita del nuovo sito di condivisione dell'auto BlaBlaCar.it, naturale evoluzione del sito Postoinauto.it: nuova veste grafica, apertura ad altri paesi europei come Inghilterra, Spagna e Francia e una forte componente social. Il passaggio lo trovo in rete. La nuova piattaforma mette in contatto conducenti e passeggeri che vogliono condividere posti in auto e viaggiare in compagnia risparmiando: ad esempio, si può viaggiare da Roma a Milano con soli 30 euro, con una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 75%. Secondo uno studio pubblicato dallo stesso sito, nel corso dell'ultimo anno le visite sono raddoppiate e i viaggi condivisi sono passati da 10mila a oltre 34mila, corrispondenti a circa 100mila posti. "Sempre più automobilisti sono alla ricerca di alternative per ridurre le proprie spese di trasporto", spiega Olivier Bremer co-fondatore di postoinauto.it e ora country manager BlaBlaCar.it. "Offrendo un passaggio ad altre persone e condividendo così le spese di viaggio possono risparmiare tranquillamente la metà o i due terzi delle spese di viaggio, o addirittura ridurle a zero, per un risparmio complessivo che può raggiungere le centinaia o migliaia di euro ogni anno". La novità sicuramente più "social" e curiosa del sito è quella che di poter specificare il proprio livello di loquacità indicando se si è "Bla", "BlaBla" o "BlaBlaBla", permettendo così agli altri di scegliere un passeggero o un conducente piuttosto silenzioso o che ama le chiacchiere durante il tragitto. Grazie alle coordinate GPS inegrate il sistema è in grado di segnalare anche passaggi disponibili su tratte vicine ai punti di partenza e arrivo desiderati; se il sistema, ad esempio, non riscontra nessun passaggio per la tratta Bologna-Pescara, sarà in grado di segnalare automaticamente le offerte di passaggio presenti ad esempio su Modena-Pescara o Bologna-Chieti. "In un momento storico caratterizzato da una profonda crisi dei modelli economici 'tradizionali', lo sviluppo di progetti come BlaBlaCar.it indica che il mercato è alla ricerca di nuove opportunità e modelli innovativi di crescita sostenibile. Il consumo collaborativo, vale a dire l'idea di condividere risorse già disponibili ma inutilizzate, come una stanza nel proprio appartamento o un posto della propria auto - conclude Bremer - sta rivoluzionando il modo in cui le persone pensano ai beni o ai servizi, e permetterà lo sviluppo di nuove iniziative economiche di successo".