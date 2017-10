Il viaggio sciamanico

Una delle tecniche essenziali per accedere ai diversi mondi o realtà parallele è il viaggio sciamanico, nel quale, dopo un adeguata preparazione fisica e spirituale, si possono sperimentare incredibili dimensioni di spazio interiore: mentre il corpo si trova in stato di totale rilassamento, l'anima viaggia, oltre i cinque sensi, in una realtà non ordinaria. Danza sciamanica, rituali, drumming (suono dei tamburi), sono gli strumenti che permettono i viaggi nel mondo inferiore e mondo superiore, alla ricerca del proprio animale di potere e della guida spirituale, per riconnettersi con il proprio potere interiore. Il mezzo di trasporto per questi viaggi è il suono del Drum, il cui battito costante riproduce il ritmo cardiaco umano e delle vibrazioni della Terra, inducendo a un profondo rilassamento del corpo, nonché a un rallentamento dell'attività cerebrale, con un cambio di frequenza nei circuiti del cervello che aiuta a entrare in uno stato alterato di coscienza, propriamente detto Trance. Si superano così i confini spazio-temporali della percezione e si accede a una comprensione intuitiva e non lineare della realtà, finalmente riconosciuta come multidimensionale. In questo spazio interiore riconquistato è possibile riconnettersi al sacro fuoco della vita, riprendendo contatto con lo Spirito della Terra e di tutti gli elementi della natura. E' un viaggio negli strati più remoti della coscienza, un'esperienza interiore e spirituale nella quale è possibile penetrare realtà non ordinarie e raggiungere nuovi livelli di consapevolezza e comprensione, per recuperare talenti creativi e la saggezza profonda insita in ogni essere umano, fonte di conoscenza e guarigione. Anatta Agiman