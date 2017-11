Il vuoto che cura i dolori

Conosciuta e utilizzata in moltissime aree del globo sin dall'alba dei tempi, questa semplice ed efficace tecnica consiste nell'applicazione di coppette o ventose su particolari zone o punti del corpo ai fini di esercitare un'azione di aspirazione intesa a generare un afflusso di sangue e liquidi nel sottocute della zona trattata. Una tecnica simile era conosciuta anche nella nostra tradizione popolare per lenire dolori o drenare catarri; le coppette si applicano facendo bruciare un batuffolo di cotone imbevuto d'alcol; consumandosi l'ossigeno, nell'ampolla si viene a creare il vuoto che richiama i liquidi nella zona sottostante. Attualmente sono in uso coppette in plastica o vetro a vuoto pneumatico; la tecnica della fiamma rimane tuttavia ancora largamente usata. Applicata lungo il decorso dei canali energetici, risulta efficace nella cura di un gran numero di patologie. Secondo la medicina cinese, la coppettazione è particolarmente indicata nelle forme causate da fattori patogeni esterni, quali raffreddori, influenze con febbre, catarri. Anche le più difficili broncopolmoniti, che a volte non rispondono neppure agli antibiotici, guariscono con questa tecnica, eventualmente associata a trattamenti di agopuntura. I bambini, anche di costituzione delicata, rispondono molto bene al trattamento, al quale si associa generalmente il tuina pediatrico, o massaggio terapeutico infantile. Altre patologie trovano giovamento da questa tecnica, per a invasiva, spesso anzi dagli effetti molto rilassanti: dall'ipertensione alle coliti, ai disturbi addominali in genere, ai dolori articolari e muscolari, ai fenomeni di ptosi di alcuni organi interni. Il principio energetico che sostiene il trattamento consiste nel promuovere la circolazione del Qi e del sangue nell'area trattata, tramite la stimolazione dei cosiddetti Canali Collaterali e Muscolo-tendinei, oltre che delle Zone Cutanee. Naturalmente, da un punto di vista fisiologico organico, i vasi sanguigni e linfatici sono direttamente coinvolti. Loredana Filippi