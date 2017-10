Il World Watch Institute elogia l’italia: paese pioniere nell’agricoltura biologica

In una dichiarazione all'Ansa in occasione del lancio del voluminoso rapporto, Halweil ha anche citato, tra le azioni positive dell'Italia, il suo ruolo di guida del movimento enogastronomico 'slow food'. "L'Italia offre sussidi molto generosi agli agricoltori disposti a trasformare la produzione convenzionale in biologica", ha detto il ricercatore del World watch institute . Di conseguenza, ha aggiunto l'esperto, e' "tra i paesi con la piu' alta percentuale di ettari riservati a questo tipo di coltivazione". Ed e' anche il paese con il numero piu' alto di agricoltori che si dedicano alla produzione biologica. Nel rapporto annuale, pubblicato sotto forma di libro (245 pagine), ci sono diversi riferimenti a Ferrara, citata come esempio di comune che impone l'acquisto di alimenti biologici per le mense della scuola materna. La citta' degli Estensi e' lodata anche per il fatto che gli uffici municipali cercano di limitare gli acquisti di carta a quella ecologicamente corretta.