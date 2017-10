Il Wto e il sistema sanitario: TRIPs e GATs

Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale agiscono attraverso i cosiddetti Piani di aggiustamento strutturale, imponendo la riorganizzazione del sistema sanitario, non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi dell'Occidente. A partire dalla fine degli anni'80, attraverso l'imposizione di politiche di contenimento della spesa pubblica, hanno imposto di fatto la privatizzazione dei sistemi sanitari, e quindi l'introduzione del concetto di prestazione a pagamento. Lo stato sociale e il diritto universale alla salute ne sono risultati fortemente erosi. Quanto alla World Trade Oranization, è un organismo sovrannazionale che comprende gli accordi TRIPs (Trade Related aspects on Intellectual Property rights). Cioè traccia le linee guida mondiali e dirime le controversie sui diritti sulla proprietà intellettuale. In forza di queste disposizioni dell'Accordo TRIPs, le multinazionali del farmaco godono per vent'anni dell'esclusiva di produrre, commercializzare e quindi rendere disponibile un determinato farmaco in un dato mercato. Per vent'anni queste industrie esercitano il totale monopolio del farmaco che hanno prodotto. Il diritto di esclusiva garantito dal TRIPs e il cartello tra le case farmaceutiche sono le ragioni fondamentali che soggiacciono agli alti prezzi dei farmaci contro l'AIDS. Tuttavia c'è un'ulteriore, e forse ancor più grave minaccia, che è oggi rappresentata dai GATS (General Agreement on Trade in Services), gli accordi internazionali sul commercio e sui servizi, la cui ri-negoziazione è uno dei focus principali della conferenza del Wto in programma a Cancun nei prossimi gironi. La richiesta è quella di liberalizzare i sistemi formativi (ovvero la scuola e l'università) e i sistemi sanitari, inserendoli negli "ambiti" di applicazione dell'accordo. Se passasse la logica della mercificazione dei servizi, acqua, istruzione e salute verrebbero immessi sul mercato come beni qualsiasi e, come tali, a disposizione del miglior acquirente. Una delle conseguenze più immediate sarebbe l'esclusione del loro godimento delle fasce marginali della popolazione. Sul fronte sanitario, tale possibilità condurrebbe certamente ad una gestione finalizzata al profitto privato, con sistemi sanitari forse anche in parte più efficaci di quelli attualmente esistenti nei paesi del Sud del mondo, ma nel contempo di natura elitaria, prevalentemente rivolti ai ceti sociali più abbienti. Inoltre, si arriverebbe velocemente alla distruzione di quei servizi sanitari tradizionali, magari poco efficienti, ma comunque per ora attivi in quasi tutti i paesi africani, a garanzia di un'assistenza primaria universale, seppur di livello mediocre. Privatizzare i servizi essenziali ridurrebbe ulteriormente il ruolo dello stato nell'adempiere ai diritti sociali dei cittadini. Noi continuiamo a credere che la tutela della salute, di una sana alimentazione e dell'ambiente debba dipendere da istituzioni collettive preposte a tali fini, non dal Wto, Banca Mondiale o Fondo Monetario Internazionale. La mercificazione dei beni essenziali, ed in primis della salute, riguarda il destino di tutti gli uomini e di tutte le donne, e quindi anche il nostro, anche se vivere in un paese ricco ci può indurre, erroneamente, a pensare che continueremo ad essere dei privilegiati. Tutto ciò che possiamo ottenere a beneficio della salute di coloro che vivono nei Paesi poveri, lo otteniamo di fatto anche per noi. Claudia Sala Responsabile Lila Cedius