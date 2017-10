Illogica Allegria: 27 gennaio 2011, giornata della memoria

Giornata della Memoria 2011 Fa freddo stamattina, ma non è solo il vento del nord, che soffia sulla pianura circondata d'inverno, a rendere l'aria gelata e a far salire i brividi lungo la schiena. Non è solo questo, oggi è un giorno particolare, è il giorno della memoria, la data che il mondo ha scelto per non dimenticare più quello che successe in Europa durante gli anni del Nazismo. E allora, per ricordare, viene spontaneo pensare ad un uomo: Primo Levi. Primo Levi era un chimico torinese, ebreo e antifascista, che scelse di entrare nella Resistenza italiana. Alla fine del 1943 fu catturato dalla milizia fascista, il 22 febbraio del 1944 fu caricato su un treno merci insieme ad altri 650 ebrei, diretto al campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Di quei 650 sopravvissero solo in 20 e Levi, che fu tra quelli, rimase segnato per tutta la vita da quella discesa negli inferi. "Se questo è un uomo" è il romanzo che racconta la quotidianità all'interno del campo e lo fa in maniera razionale, quasi distaccata, rendendo l'opera e la testimonianza ancora più drammatiche. Un romanzo costruito sulla falsa riga della Divina Commedia dantesca, con il quale Primo Levi è riuscito nell'incredibile tentativo di riportare al mondo le sensazioni di chi in un campo di concentramento aspettava giorno dopo giorno, ora dopo ora, l'inevitabile fine. C'è riuscito anche grazie a passaggi come questo: Considerate Se questo è un uomo Che lavora nel fango Che non conosce pace Che lotta per mezzo pane Che muore per un sì o per un no" Certi giorni sono diversi dagli altri, oggi è uno di quelli. Il 27 gennaio del 1945 l'esercito Russo entrava nel campo di concentramento di Auschwitz e il mondo scopriva l'Olocausto. È difficile pensare a queste cose, scegliere di mettere da parte la nostra vita per un attimo e scendere con i pensieri in un luogo buio. È difficile anche parlarne, si rischia di essere banali, di non trovare le parole. E allora mi viene in mente un poeta che è riuscito a trovarle quelle parole, che è stato capace di raccontare l'abisso con lo sguardo di un bambino, di un giullare, di un giusto. Roberto Benigni nel 1997 raccontò la Shoah con il suo film "La Vita è bella", lo fece con delicatezza e rispetto, facendosi aiutare nella ricostruzione storica da Shlomo Venezia uno dei sopravvissuti di Auschwitz, un uomo che nel campo era addetto alla pratica più disumana, estrarre i corpi dei suoi compagni dalle camere a gas e cremarli. Si temeva che un approccio da commediante a un tema simile potesse offendere e sminuire la tragedia, ma Benigni ebbe coraggio e dichiarò in seguito: "La gente mi diceva di fare attenzione perché era un'idea molto estrema, temevo di offendere la sensibilità dei sopravvissuti, lo so che tragedia sia stata, e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo, sull'Olocausto e sulla memoria di questo terrificante periodo della nostra storia, io non sono ebreo, ma la storia appartiene a tutti".