Sono fatto un po' alla vecchia maniera e per me l'età di una donna non si dice mai. Quando si parla di lei di Mina si dice sempre della sua grande voce, del suo ritiro, se un giorno o l'altro ritornerà e ultimamente si è parlato anche della sua voce prestata alla pubblicità. Qualcuno l'ha criticata, qualcuno ci ha anche scherzato su come Luciana Littizzetto. In realtà da grande artista qual'è Mina in quella pubblicità secondo me, lei con la sua voce ci giocato molto. CHE POI, Mina ritirandosi dai palcoscenici, dalla televisione ha reso ancor di più protagonista la sua voce rendendola ancor più magica. E allora ho pensato in questo giorno per il suo compleanno fare un omaggio alla voce. Questo strumento unico in ognuno di noi. E lo voglio fare citando due libri di due mie amiche, L'anima nella Voce di Francoise Goddard A Nuda Voce di Laura Pigozzi . Dal libro di Francoise ho imparato che ogni voce ha una tessitura e che questa tessitura rappresenta praticamente la nostra tastiera e che tramite essa possiamo definire non solo la nostra categoria di appartenenza , ma anche la vibrazione della nostra anima. Da quello di Laura che la nostra voce è la vibrazione della nostra psiche, del nostro vissuto e che spesso molti nostri nodi psicologici si possono sciogliere entrando in sintonia con la nostra voce. 1 Song La Voce del Silenzio, Mina Nella canzone La Voce del Silenzio, Mina canta "Volevo stare un po' da sola per pensare...ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me". CHE POI e un po' quello che ogni mattina mi capita qui da solo lungo l'autostrada quando i miei pensieri salgono dal silenzio e prendono voce e spesso mi chiedo chissà perché la mia voce è sempre un po' scura melanconia chi lo sa, ma oggi siamo qui a festeggiare Mina ad ascoltare la sua voce e perché no a scoprire quali sono le varie tessiture delle voci e cosa rappresentano. Ad esempio di Mina si dice che il suo timbro è da soprano drammatico potrebbe cantare benissimo la Turandot. Quello comunque che colpisce della voce di Mina è la sua capacità di salire sempre più su ad altezze vertiginose e poter manovrare i propri sovraacuti come un vero e proprio strumento. Nel libro di Francoise Goddard si dice che questo tipo di voce affronta troppo in fretta l'esperienza della materia, caricandosi di un peso psichico che non sarà in grado di reggere. Quest'anima dovrebbe in realtà godere solo del piacere dell'immersione del mondo senza porsi delle grandi domande mantenendo la propria consapevolezza in un ambito artistico e lieve e salire, salire… nel blu dipinti di blu… 2 Song Nel Blu Dipinto di Blu/Vorrei che Fosse Amore, Mina Nel suo libro A Nuda Voce la mia amica Laura Pigozzi, insegnante di canto e studiosa di psicoanalisi della voce dice che il timbro della voce di Mina è praticamente la partitura di una vita. CHE POI tutto è stato detto sul suono della voce di Mina, the voice italiana. Ma la sua voce, come tutte le voci, forse ci incanta non solo per il suono, la Vocalità, l'inconscio, la sessualità. La voce di Mina è inconfondibile perché c'è qualcosa nel suo timbro, qualcosa che non è necessariamente suono, ma una sorta di rumore o di silenzio intimo che la rivela nella sua essenzialità. Se il timbro è l'identità di ciascuno, forse lo è proprio per la sua parte non musicale, per la parte di rumore che fa il corpo del suono, il suo inconscio, il suo Es. Il timbro di Mina, con il suo rumore così caratteristico, dato anche dalla conformazione del suo viso e del suo tratto vocale, è soprattutto, la partitura della sua vita che su quel timbro si è depositata scrivendone le variazioni musicali. E ogni anno che passa, questo timbro è come un romanzo, che ci racconta qualcosa in più. 3 - Song Un Anno d'Amore, Mina CHE POI come dice Laura Pigozzi l'assenza di Mina dalle luci, il suo ritiro, il suo silenzio, ci ha reso, paradossalmente, ancora più presente la sua voce. Lei ha forse capito che la voce è già corpo, corpo sessuato, desiderante che per incantare non ha bisogno della voracità dell'occhio, ma dell'accoglienza di un orecchio. Sulla sua voce si è posata, come spesso accade ai grandi soprattutto se non scendono sempre a patti col mercato, anche tanta invidia e cattiveria. Hanno detto persino che a volte non era in tono. Ci dimentichiamo che la voce non è temperata come un pianoforte e che segue il nostro umore e la nostra fragilità: ma la vera arte si fa con l'imperfezione. Una voce perfetta è una voce morta, artificiale, automatica, da speaker. La malìa di una voce sta nella sua imperfezione, nella nota non perfettamente centrata che può aprire uno scenario nuovo, inedito, un suono magari anche più vero. Allora sì, diciamo pure che la sua voce a volte non è perfetta, che è umana, umanissima e che racconta qualcosa di vero proprio in quei momenti. In fondo persino a Miles Davis un artista di casa nostra ha detto che era calante!.... Ma per favore… 4 Song My Way, Mina Voglio chiudere questo omaggio alla voce, in onore del compleanno della nostra Mina "the voice", citando Francoise Goddard che sempre nel suo libro "L'Anima nella Voce" parlando delle voci basse scure un po' come la mia dice che questo tipo di voce è come, Il diavolo e l'acquasanta. Chi possiede questo timbro ha vissuto con più intensità degli altri l'attrazione della gravità terrestre, ed è come una sorta di mago, perché egli è andato oltre il mondo degli uomini affondando in ciò che sottostà alle loro azioni e di queste azioni possiede una conoscenza perfetta. Beh! personalmente non so se è proprio così ma mi piace pensarlo. Ripensando a Mina a come usa la sua voce nella pubblicità della famosa pasta usando i suoi registri più bassi, mi suona un po' come "il diavolo e l'acquasanta" dove lei si è divertita forse a prendersi un po' in giro la sua voce. Comunque a me piace anche così la voce di Mina prima di salutarvi voglio lasciarvi con queste parole: "Non sono gli occhi lo specchio dell'anima, è la voce. Gli occhi possono tradire, ma la voce no. Uno sguardo spesso si confonde, ma una voce no. La voce è la musica che hai dentro il rumore." Alla prossima Illogica Allegria e buona strada a tutti noi… e buon compleanno Mina… 5 Song Brava, Mina