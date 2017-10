Illogico Mare d’inverno

Illogico Mare d'inverno … e rieccomi qui, dopo le beneamate e sospirate vacanze, e purtroppo oramai appartengono ai ricordi…. Sono qui in mezzo al traffico…sul solito ponte,… sulla solita strada….questa strada quotidiana che mi porta al lavoro… però devo dire che sono fortunato …abito in città e il mio posto di lavoro… si trova vicino a lecco così ogni mattina mi ritrovo sempre con tutto questo verde che mi circonda….e nonostante un po' di traffico sono sempre abbastanza mi rilassato… anche perché con questo andamento lento mi godo il panorama… CHE POI però io amo di più il mare… e molte spesso durante l'inverno mi manca…… e allora cerco di immaginarmelo d'inverno… e mi immagino anche quegli alberghi del mare, un po' vuoti, un po' più silenziosi, un po' più tristi…….con le loro sedie in vimini…s perché le sedie in vimini sono molte usate negli alberghi del mare……..chissà perché…..forse per far notare di più che sei in vacanza… e poi spesso nelle loro stanze ci sono quelle porte incomprensibili e misteriose, sempre chiuse, che incutono un senso di disagio. Non si sa mai chi ha la chiave… Essì gli alberghi al mare, fuori stagione, sono come lontani dal mondo, fermi silenziosi. Si sente solo il dolce e monotono rumore delle onde… CHE POI il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla tv… SONG IL MARE D'INVERNO, ENRICO RUGGIERI Basilio Santoro