ImaginAIR, un’italiana tra i vincitori

La donna - 58 anni, di Prato - ha messo al centro delle sue immagini un ragazzo che porta una mascherina, fotografato in tre angoli diversi della sua città. dettaglio del trittico di Stella Carbone - Bad Air La vincitrice non è una fotografa professionista ed è disoccupata; dopo la laurea in matematica applicata in passato ha lavorato per l'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Ieri il commissario Ue all'ambiente, Janez Potocnik, in occasione della consegna del riconoscimento ha sottolineato che "questi vincitori ci aiutano a disseminare un messaggio: l'aria che respiriamo è importante".