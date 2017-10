Immagini testimoni di una cultura

"Guardate queste immagini con gli occhi del cuore e sperimentate la loro conoscenza come ci si avvicina a una cosa selvaggia e gentile". E' con queste parole che il discendente cheyenne Lance Henson, Tasso che cammina, presenta oggi la più grande raccolta fotografica mai presentata al pubblico, conservata alla University of Pennsylvania e in esposizione a Pordenone, in Friuli, fino a ottobre. Nell'arco degli ultimi vent'anni del 1800 la vita degli Indiani d'America è profondamente cambiata sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. E' grazie alla sensibilità e alla preveggenza di singoli fotografi, pittori e appassionati di cultura indiana che proprio in quegli anni sono state raccolte le immagini e i manufatti che ancora potevano testimoniare lo spirito libero di questo popolo. Una cultura radicalmente diversa, ma completa, in cui la comunicazione con il sacro e il senso di compartecipazione con la natura hanno dato vita a un sistema di vita armonico che non aveva bisogno di altro che continuare i propri rituali e le proprie cerimonie. Possano tutte le cose muoversi ed essere mosse in me e conoscere ed essere conosciute in me possa tutto il creato danzare con gioia in me... Sono i versi di un canto Chinook, il cui spirito impregna gli sguardi e i gesti delle immagini raccolte pazientemente, a partire dal 1896, da Thomas C. Donaldson... Sono i versi di un canto Chinook, il cui spirito impregna gli sguardi e i gesti delle immagini raccolte pazientemente, a partire dal 1896, da Thomas C. Donaldson, che rivestì diverse cariche governative che lo misero in stretto contatto con i Nativi, dalla cui cultura rimase affascinato. Questo suo innamoramento lo portò a raccogliere per tutta la vita testimonianze fotografiche, manoscritti, oggetti d'arte e di vita quotidiana. Acquisì più di 1500 fotografie di fotografi meno noti, raccogliendole tra gli Agenti Speciali assegnati a diverse zone in cui erano state confinate le popolazioni native e salvò dall'oblio e dalla probabile rovina gran parte delle opere di George Catlin, celebre pittore di soggetti Nativi Americani. Catlin aveva raffigurato più di 48 tribù, 310 ritratti individuali, e 200 scene di vita quotidiana e di battaglia, che rappresentano una fonte di documentazione inestimabile tra gli anni 1830 e 1838. Così Catlin racconta della nascita del suo impegno nei confronti della nazione Indiana: "A Philadelphia iniziai l'arte della pittura, senza insegnanti o consiglieri... Un giorno una delegazione di dieci o quindici nobili Indiani d'alto rango giunti dal selvaggio west giunse in città. Erano vestiti ed equipaggiati secondo la loro classica bellezza, con scudi e copricapo, tuniche e mantelli, dipinti e decorati, pronti per la tavolozza di un pittore... La storia e i costumi di quella gente, fissati sulla tela, sono temi che valgono la vita dio un uomo, e a, che non sia al perdita della mia stessa vita, mi impedirà di visitare la loro terra e di diventare il loro storico...". Fanno parte della collezione Donaldson anche le immagini di uno dei primi fotografi che hanno testimoniato e diffuso le immagini dei paesaggi del selvaggio West, William Henry Jackson, e innumerevoli altri scatti presi a Washington in occasione delle visite delle delegazioni che venivano a parlamentare. Donaldson, Catlin e Jackson furono solo alcuni degli innumerevoli scrittori, fotografi e pittori grazie ai quali possiamo avvicinarci alle immagini originali legate a questa cultura, ancora viva, che oggi viene studiata e riscoperta non più con l'occhio curioso di chi si avvicina a qualche cosa di esotico, ma con l'animo assetato e riconoscente nei confronti di un messaggio capace di riconciliare l'uomo moderno con il mondo di cui fa parte. Marcella Danon