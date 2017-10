Immersi nell’elemento primordiale

Tra le tecniche emergenti, il Breathwork, immersi nell'acqua, elemento di primaria importanza e di grande potere evocativo, che con la sua fluidità ne espande il mondo del "sentire". Respirando in acqua, facilmente possiamo lasciarci trasportare in quell'onda, dove non abbiamo bisogno di controllare o giudicare ciò che percepiamo, dove le emozioni possono essere vissute e lasciate andare in un flusso naturale di accettazione e amore per sé. Importante è ricordare che in ogni seduta di Breathwork sia essa individuale o di gruppo, la persona che si appresta a praticarlo in acqua, venga assistito da un professionista che sia in grado non solo di sostenerla in maniera adeguata, ma anche di accogliere ogni vissuto ed esperienza che possa emergere. Acqua calda o acqua fredda. In acqua calda è possibile connettersi a quelle memorie legate al periodo della gestazione e della nascita, mentre in acqua fedda possono emergere vissuti legati alla paura del cambiamento, al lasciar andare vecchi atteggiamenti, fino alla paura della morte. Diverse sono le posture. Il loro uso dipende dal grado di confidenza che si ha con l'elemento acqua. Per la prima esperienza, le persone che hanno un qualche timore, possono iniziare immergendosi nell'acqua e lasciandosi sostenere in posizione supina. In questo modo, respiro dopo respiro, possono lasciar andare tensioni, paure, resistenze e gradualmente rilassandosi tra le braccia dell'assistente o dell'insegnante. La posizione fetale è il passo successivo, quando il rilassamento si approfondisce, è questa la posizione più "attivante". Il "respirante" continuando a farsi sostenere, immerge il viso nell'acqua munito di boccaglio e tappanaso e continua la pratica della respirazione profonda e circolare. Molteplici sono le sensazioni, i vissuti, le esperienze fisiche, mentali ed emozionali che possono "venire a galla" praticando Breathwork in acqua: memorie del passato, stati "non ordinari" di coscienza, in cui le coordinate spazio-temporali non assumono le stesse valenze dei vissuti quotidiani.. ad ogni modo il "viaggio" compiuto, permette l'apertura delle porte del "mondo interiore", rivelando tutti i suoi doni e le sue fragranze. Keli Procopio