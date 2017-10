Legge della Generosità

La Legge della Generosità si basa sulla conoscenza che tutto ciò che esiste nel creato è intimamente connesso in un legame di unità e parentela il cui "sangue", il cui DNA comune è l'energia che scorre in ogni atomo dell'universo. Per questo, ogni nostra azione e ogni nostro pensiero influenzano il mondo intero e tutti gli esseri che lo abitano. Ma questo tessuto energetico che tutto accomuna si muove in accordo con il movimento delle quattro direzioni, ricreando in ogni istante e in ogni cosa la croce inserita nella Ruota di Medicina. E dunque anche la legge della Generosità si muove conseguentemente. I lakota sanno che ogni azione generosa che facciamo ritornerà indietro quadruplicata apportandoci benessere e armonia. E che, al contrario, ogni egoismo e mancanza di rispetto per gli altri e per il mondo che ci circonda determinerà una perdita ed un danno quattro volte più grande di quello che abbiamo causato. Anche per questa ragione, hanno sempre cercato di avere un "Impatto Zero" su Madre Terra. Se non usavano la ruota, era per non costruire strade. Se non coltivavano, era per non ferire il suo ventre. Se migravano era anche per non impoverire troppo le risorse di un luogo. Un'attenzione a non impattare eccessivamente sulla natura che li ha portati a concepire una cultura dove le abitazioni - i teepee - erano in pratica delle case pensate per essere facilmente trasportabili sugli stessi tronchi che ne costituivano i pali di sostegno. O a uccidere solo i bisonti più anziani o malati utilizzandone ogni singola parte, senza nessuno spreco: dalle corna come recipienti alle ossa come penne per scrivere agli zoccoli per estrarne della colla. Un rispetto e un'ecologia mentale così profonda che ancora oggi può esserci di guida in ogni nostra piccola azione quotidiana. Nella convinzione che se ogni nostro gesto ha un Impatto Zero, il mondo può essere mille volte migliore. Marina d'Andrea