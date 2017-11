Imprecazioni d’autore. 238 aforismi rabbiosi

E lasciamoci andare! Sfoghiamoci! Arrabbiamoci! Non teniamoci sempre tutto dentro! Imprecazioni. Crude, crudeli, pungenti. Sono quelle che spesso per pudore, per paura, per timidezza non riusciamo a pronunciare. Sono quelle che spesso sentiamo frenate in un nodo alla gola, che si fa sempre più grosso, insistente. Una bella e originale opera di 238 imprecazioni di Mark Twain, in lingua originale e con testo a fronte. Colpi freddi su disparati temi: l?uomo, la politica, l?amore, le amicizie ne sono solo esempi. Aforismi apparentemente slegati, che in realtà si uniscono in un fronte comune contro l?ipocrisia e la vigliaccheria. Aforismi che sono un momento di sospensione sulla menzogna che ci circonda. La lettura di questi frammenti così irriverenti, caustici e mordaci si rivela catartica. E? come se la rabbia che coviamo prendesse corpo e si liberasse per un istante da quel nodo, talvolta così doloroso che ci teniamo dentro, lì nella gola? Qualcosa si muove durante la lettura piacevole e agile di quest?opera: un anelito di verità. E allora perché non provare a sentirlo? Buona lettura, soprattutto ai più discreti e timorosi e vergognosi e a tutti coloro che solitamente non osano imprecare. Silvia Passini