In Italia solo il 7,1% dei veicoli è ecologico , e quindi tutte le autovetture a metano , ibride o elettriche. I dati si riferiscono alla composizione del parco auto circolante al 1° gennaio 2013. La cifra emerge da un'analisi condotta dall'Osservatorio sulla mobilità sostenibile dell'Airp - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, l'associazione italiana ricostruttori pneumatici, su dati Aci. In base allo studio dell'Airp, la regione con il parco circolante più sostenibile è l'Emilia Romagna, dove le auto ecologiche rappresentano il 16,11% del totale. Al secondo posto della graduatoria le Marche con il 14,78% e al terzo il Veneto con una quota pari al 9,44%. All'ultimo posto, invece, il Friuli Venezia Giulia con appena il 2,56%, preceduto a breve distanza dalla Sardegna (2,70%) e dalla Calabria (2,96%). 524 le vetture 100% elettriche immatricolate in un anno in Italia, nel 2012. Quasi tutte da aziende o da società di Nlt. In Francia sono state 6.067, in Norvegia 3.883, in Germania 1.294. "La presenza ancora limitata di auto ecologiche nel parco circolante italiano ha ovviamente un impatto negativo soprattutto sui livelli di inquinamento - rileva l'Airp - anche se la percentuale di auto ecologiche è aumentata nel corso degli ultimi anni (nel 2009 infatti era pari al 4,57%) il loro numero rimane comunque ancora troppo contenuto''. Per questo motivo il rinnovo del parco auto circolante resta una priorità. Difficile è però la sua attuazione in tempi brevi a livello politico, per cui l'Airp auspica fortemente che vengano incentivati tutti quei possibili comportamenti virtuosi che i singoli automobilisti e le aziende dotate di flotta auto possono mettere in atto per migliorare l'ambiente. Fra questi comportamenti sono importanti - sottolinea Airp - la corretta manutenzione del veicolo, il controllo sistematico degli pneumatici e, ci tiene a sottolineare l'Airp per la sua stessa competenza, l'uso di pneumatici ricostruiti specialmente per gli autocarri e gli autobus, che consentono di ridurre sensibilmente l'esigenza di smaltire i pneumatici usati con notevoli benefici per l'ambiente.