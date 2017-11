In Austria la torre in legno più alta del mondo

I lavori procedono come da programma, così la torre panoramica più alta del mondo costruita in legno verrà inaugurata entro l'estate di quest'anno. "Pyramidenkogel" sarà una vera e propria scultura in legno, che svetterà per quasi 100 metri nei cieli del comune di Keutschach am See in Carinzia, regione austriaca conosciuta come meta turistica famosa e per le vallate e i laghi che la circondano. Realizzata da Rubner Holzbau, una delle aziende pioniere nella progettazione e costruzione di edifici residenziali e pubblici in legno, e progettata dallo Studio di Architettura Klaura, Kaden + Partners di Klagenfurt, è costituita da 16 pali in legno lamellare di provenienza locale, irrigiditi da 10 anelli ellittici e 80 puntoni diagonali che formeranno una struttura definita "a cestello". Una spirale che si staglierà nel cielo come un'opera d'arte, ottimo esempio di architettura sostenibile, di grande opera che ben si inserisce nel territorio circostante. Il legno infatti è un materiale per l'edilizia eccellente sia per le perfomance ingegneristiche che per quelle ambientali. Durante tutto il ciclo di vita, il legno assorbe CO2 per "crescere" e per questo aiuta a mantenere neutra l'impronta ecologica durante tutto il ciclo di vita del prodotto. La torre si svilupperà su 10 livelli e ospiterà due piattaforme per la vista panoramica a 360° sui laghi e sulle vallate della Carinzia, fino a raggiungere, tramite scale o ascensore, la "Skybox" a circa 60 metri di altezza, protetti dalle finestre panoramiche. Per concludere l'esperienza sarà possibile scendere direttamente a terra utilizzando lo scivolo più lungo d'Europa, 50 metri di discesa che toglieranno, certo, il fiato. Non solo grande opera dunque, ma anche struttura che offre una certa dose di intrattenimento. Rubner non è nuova a questo tipo di realizzazioni: strutture sportive, teatri, auditorium, centri commerciali. Grandi edifici che dimostrano come si possa costruire in tutta sicurezza utilizzando un materiale naturale, reperibile e gestibile responsabilmente. Caratteristiche che lo rendono a tutti gli effetti una risorsa rinnovabile.